Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Die schwach aufgestellte Personal-Situation in der Amtsverwaltung von Seelow-Land bessert sich etwas. Am Montagabend stellten sich im Amtsausschuss von Seelow-Land zwei neue Mitarbeiter vor, die das Team der Amtsverwaltung in den Bereichen Bau- und Ordnungsamt unterstützen werden.

Zum einen neu dabei ist jetzt Nicole Leers. Sie sei 42 Jahre alt, wohne in Mallnow und sei ledig, berichtete sie. Seit 1. November sei sie neue Mitarbeiterin im Ordnungsamt, verstärkte das Team betreffend Kindergarten und Soziales. "Ursprünglich stamme ich aus Düsseldorf", berichtete sie den Abgeordneten im Amtsauschuss, der am Montagabend im Amtsgebäude tagte. Als studierte Sozialpädagogin habe Nicole Leers nach ihrer Ausbildung bei verschiedenen Bildungsträgern gearbeitet, auch in leitender Funktion beim Deutschen Roten Kreuz. "Irgendwann war mir das zu langweilig", gab sie zu. Daher habe sie nochmal die Schulbank gedrückt und den Fachwirt für Sozialwesen und Gesundheit gemacht. Über Umwege und durch Zufälle sei sie nun in der Seelow-Länder-Behörde und freue sich auf die gute Zusammenarbeit auch mit dem Amtsausschuss. "Frau Leers war schon vor dem ersten Arbeitstag am Freitag, 1. November, in der Woche in der Verwaltung und hat aus eigenem Antrieb sich über Programme informiert und Kontakte geknüpft", erzählte auch lobend die Amtsdirektorin Roswitha Thiede.

Der zweite im Bunde, der die Verwaltung langfristig unterstützen soll ist Christian Schulze. "Ich bin 37 Jahre alt, lebe mit dreijährigem Kind und Ehefrau Isabell in Seelow", erzählte er. Er sei aus der Region, komme aus Dolgelin und Neuhardenberg. "Ich bin also sozusagen ein Ureinwohner hier." Gelernt habe er einst Bürokaufmann, war danach lange in einer Tischlerei aktiv. Nach dem Grundwehrdienst bei der Bundeswehr hat er sechs Jahre lang bei einer Golzower Firma gearbeitet. "Vom Aufmaß über Angebote einholen, auch mit Rechnungen in verschiedenen Systemen kenne ich mich aus." An vielen Fassaden habe er mitgearbeitet, sagt Christian Schulze und nennt als Beispiele das Einbauen von Schaufenstern und Türen am Seelower Lidl-Markt und davor am Norma-Markt in Lebus. Dann habe er sich der Bundeswehr verpflichtet, dabei zum Personalfachkaufmann fortgebildet. Mit Rechnungswesen kenne er sich aus, aber auch mit Holz und habe Metallkenntnisse. Am 30. November soll die Entlassung der Bundeswehr folgen, zum 2. Dezember will Christian Schulze im Bauamt von Seelow-Land anfangen. Bis dato wolle er auch nicht mit Foto in die MOZ, erklärte er. Fragen an ihn, aber auch an Nicole Leers, gab es von den Amtsausschuss-Mitgliedern keine, wohl aber ein "Herzliches willkommen".