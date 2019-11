MOZ

Panketal (MOZ) Nicht nur Schulanfängern bietet die Gemeinde Panketal Warnwesten mit dem Gemeinde-Logo an. Es gibt die neongelben Überzieher für den Straßenverkehr auch in Größen für Erwachsene.

Schon seit mehreren Jahren trägt die Gemeinde Panketal dazu bei, dass Fußgänger und Radfahrer in den Herbst- und Wintermonaten auffallen. Nachdem zu Beginn des Schuljahres Abc-Schützen eine Warnweste mit Panketal-Logo als ein Willkommens-geschenk erhielten, sind die neongelben Westen nun in den Größen XS bis XL am Empfang des Rathauses erhältlich. Neue Exemplare wurden bestellt und sind nun verfügbar. Wer sich und andere durch eine Warnweste mit Panketal-Logo schützen oder andere vielleicht damit beschenken möchte, kann sie für 4,50 Euro zu den Öffnungszeiten des Rathauses erwerben.

Wichtig ist der Schutz in der dunklen Jahreszeit, besonders morgens und abends. Landesweit werden daher auch "Tage der Sichtbarkeit" veranstaltet, um vor allem auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer aufmerksam zu machen und Unfällen vorzubeugen.