Markus Baluška

Oberhavel In Staffelde fehlen derzeit zwei Ortsschilder an den Straßen nach Flatow und nach Groß Ziethen. Auf Anfrage dieser Zeitung hat der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg erklärt, dass in letzter Zeit vermehrt Ortstafeln gestohlen worden seien. "Das hat die Straßenmeisterei zur Anzeige gebracht und neue Ortstafeln bestellt", teilt die Sprecherin der Behörde, Cornelia Mitschka mit und versichert, dass nach der Lieferung die neuen Schilder umgehend wieder montiert würden.

Die Straßenmeisterei hat die fehlenden Ortsschilder vorübergehend durch Tempo 50 Schilder ersetzt, um den Autofahrern anzuzeigen, dass sie in der geschlossenen Ortschaft nicht schneller fahren dürfen. Straßenmeister Gunnar Jandt weiß von aktuell vier Fällen, in denen Diebe die gelben Tafeln abgeschraubt hätten. Bis Ersatz kommt, dauert es zwei bis drei Wochen. Große Hoffnung, die Straßenschildräuber zu schnappen, hat Gunnar Jandt nicht. "Es sei denn", sagt er, "jemand postet in den sozialen Netzwerken etwas, das auf seine Tat schließen lässt".

Gunnar Jandt hat eine Theorie, wer es auf die Ortsschilder abgesehen haben könnte: Eine Gruppe, die dafür besonders anfällig ist, seien Bundeswehrsoldaten, die vor einem Auslandseinsatz stünden, glaubt Gunnar Jandt. "Die wollen dann halt ein Stück Heimat mitnehmen." Das ist aber trotzdem Diebstahl, für dessen Folgen die Steuerzahler aufkommen müssen. Immerhin liegt der Preis für die Schilder zwischen 300 und 500 Euro.

Polizeisprecherin Dörte Röhrs hat von dieser Theorie allerdings noch nichts gehört. Bei der Polizeidirektion Nord seien in diesem Jahr drei Ortsschilder aus Oberhavel gestohlen gemeldet worden. So weiß Dörte Röhrs von den beiden Schildern in Staffelde, die im Oktober zur Anzeige gebracht wurden. Bereits im März wurde das Ortsschild von Neuhof an der L215 gestohlen. Nach Auskunft der Polizeisprecherin handelt es sich strafrechtlich bei solch einer Tat um einen besonders schweren Fall von Diebstahl. Nur sehr selten würden die Täter ermittelt. Viel öfter als Ortsschilder würden jedoch Schilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen gestohlen. Sie seien ein beliebtes Geschenk zu runden Geburtstagen.

Das Schild vom Hohen Neuendorfer Ortsteil Pinnow fehlt auch bereits seit einigen Wochen, Redakteure unserer Zeitung hatten das bemerkt und im Oktober darüber berichtet.