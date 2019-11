Marco Marschall

Finowfurt Wer heute graue Haare hat, werde den Bau der Straße ohnehin nicht mehr erleben, so eine Bemerkung eines Anwohners am Montag zur Bürgerversammlung im Mühlenbistro von Finowfurt. Es ging um die Ortsumfahrung B 167 neu, und ergraut waren die Gäste fast alle. Knapp zwei Dutzend waren gekommen. Im Juni hatte Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, vom Baustart 2022 und der Fertigstellung 2027 für die Umfahrung gesprochen. Doch daran glauben angesichts der langen Historie des Vorhabens die Wenigsten. Darüber hinaus bleibt die Kritik an den Plänen, parallel zum Oder-Havel-Kanal die neue B 167 zu bauen, um Eberswalde mit der Autobahn zu verbinden und den Verkehr in Finowfurt und Finow zu entlasten.

Reichen die 80 Millionen?

Kritik war wohl auch ein Grund für die Veranstaltung, wenngleich diese wiederholt als Informationsabend bezeichnet wurde. Eingeladen hatten Freie Wähler und Die Linke, anwesend durch Schorfheides Gemeindevertreter Andreas Steiner und Katharina Slanina. "Weil von der Gemeinde ja nichts angeboten wird", so ein Seitenhieb von Slanina, die im September um Haaresbreite die Schorfheider Bürgermeisterwahl verloren hatte.

Dargestellt wurde die Problematik rund um die künftige Strecke der Bundesstraße von Oskar Dietterle von der Bürgerinitiative "Gegen die B 167 neu". Er ist seit Ende Mai Stadtverordneter von Eberswalde. Ihm zur Seite saß der langjährige Schorfheider Kommunalpolitiker Johannes Madeja, der die Umfahrung in ihrer avisierten Variante, die nördlich des Oder-Havel-Kanals an Finowfurt vorbeiläuft, ablehnt. Die derzeit geschätzten 80 Millionen Euro Baukosten, meint er, würden nicht reichen – bei einem vergleichsweise geringen Nutzen. Eine Tabelle, die Oskar Dietterle an die Wand projizierte, machte deutlich, wie gering der Anteil des Durchgangsverkehrs ist. Weit unter zehn Prozent von knapp 11 000 Kfz am Tag. Den größten Anteil mache stattdessen der Binnenverkehr aus, also alle mit Start und Ziel in der Kreisstadt bzw. in Finowfurt. Die Zahlen hätte Kommunaldata laut Dietterle Anfang der 2000er-Jahre erhoben. Wie er darstellte, hatte Eberswalde lange Zeit auch gar keinen Nutzen in der Umfahrung gesehen. Doch 2018 stimmten die Stadtverordneten zu. Dietterle will den Beschluss in seiner Funktion als Stadtverordneter kippen. Auch die Tatsache, dass die B 167 auf der Angermünder Chaussee endet und noch kein zweiter Bauabschnitt in Planung ist, der die viel befahrene Breite Straße entlastet, sieht er als Problem. Er geht sogar von einer Mehrbelastung an dieser Stelle aus. Als Alternative zur geplanten Nordvariante verwies er auf eine Streckenführung, die südlich von Finowfurt verläuft, mittlerweile aber vom Tisch ist.

Im Schorfheidedorf ist die neue B 167 kürzlich wieder stärker in den Fokus gerückt, weil mit ihr die Autobahnabfahrt Finowfurt wegfällt. Für alle, die aus dem Ort auf die A 11 wollen, verlängere sich der Weg um sechs Kilometer, erläuterte Dietterle. Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht hatte bereits verkündet, für die Abfahrt kämpfen zu wollen, wenn nötig zu klagen. Der Erfolg der Bemühungen aber wird bezweifelt. Bliebe die Auffahrt in Finowfurt, fiele nämlich ein Anreiz zur Nutzung der neuen Umfahrung weg, hieß es am Abend.

Wenngleich die Schließung der bestehenden Zufahrt von vielen als Unsinn und großer Nachteil für das Gewerbe in Finowfurt angesehen wird, gab es keine geschlossene Ablehnung des Gesamtvorhabens. So wehrten sich einige gegen die Ansicht, die Umgehung würde überhaupt nichts bringen. Auch würde das Vorhaben sicher nicht an Mehrkosten scheitern. Schließlich seien Elbphilharmonie und BER deshalb auch nicht gestoppt worden. Ergebnis des Treffens war allenfalls die Vernetzung derer, die den Bau kritisch sehen und die Zeit bis zum 22. November noch für eine Stellungnahme nutzen wollen oder über eine Klage nachdenken. Ein Sturmlaufen gegen die Umgehung blieb aus.