Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) "Alle zwei Wochen komme ich hierher und nehme mehrere Bände mit", sagt Reinhild Stürenberg. "Ich bin hier wahrscheinlich die beste Kundin", ergänzt sie mit einem Schmunzeln. Sie steht in der Bad Saarower Gemeindebibliothek, hat gerade mehrere Bücher zurückgegeben und sucht sich nun neue Bücher aus. Möglich ist das in Bad Saarow seit 70 Jahren – 1949 wurde die Einrichtung gegründet. Dieses Jubiläum wird nächste Woche Freitag gefeiert. Eingeladen in die Räume im Saarow-Centrum sind dann ab 16 Uhr alle Interessierten zu einer lockeren Runde mit Sekt, Kaffee und Kuchen. "Ich hoffe vor allem, dass auch ehemalige Mitarbeiter der Bibliothek vorbeikommen", sagt Kerstin Förster, die seit vier Jahren in der Einrichtung arbeitet und gemeinsam mit ihrer Kollegin Gerlind Sperling den Betrieb am Laufen hält. Fünf Tage die Woche ist die Bibliothek geöffnet – mittwochs ist geschlossen, dafür ist ein Besuch auch sonnabends möglich.

Start mit 150 Büchern

Das war in der Anfangszeit noch ganz anders. Nur zwei Stunden in der Woche war 1949 eine Ausleihe möglich. Im Rat der Gemeinde in der Seestraße 4 gab es als "Volksbibliothek Bad Saarow" einen Schrank mit etwa 150 Büchern. Das geht aus einer kleinen, mit Schreibmaschine verfassten Chronik der Bibliothek hervor. Kerstin Förster fand diese Blätter im August durch Zufall, als sie aus einem Schrank ein altes Gästebuch in die Hand nahm. "Darin waren die Blätter eingelegt. Das war mir vorher gar nicht bekannt", erzählt sie. Nur durch diesen Zufall sei ihr auch das Gründungsjahr der Bibliothek bekannt geworden. Sie habe dann sofort beschlossen, das 70-jährige Bestehen noch zu feiern.

Heute sind es in der Gemeindebibliothek knapp 13 000 Medien. "In jüngerer Vergangenheit ist diese Zahl aber unverändert, weil wir auch Altbestand aussortieren", sagt Kerstin Förster. Neuanschaffungen tätigt die Bibliothek dank eines dafür eingerichteten Zuschusses von jährlich 2000 Euro von der Gemeinde. Welche Bücher gekauft werden, darüber beraten die Mitarbeiterinnen mit den Mitgliedern des Freundeskreises der Bibliothek.

Ihren Standort im Saarow-Centrum, dem ehemaligen Moorbad, hat die Bücherei seit dessen Restaurierung in den 1990er-Jahren. Damals erhielt das Gebäude auch den von großen Glasfronten geprägten Anbau, in dem der Erwachsenenbereich der Bibliothek untergebracht ist. "Mir gefällt vor allem, dass es hier so hell ist", sagt Reinhild Stürenburg, eine von rund 600 Lesern mit einem Nutzerausweis. "Die Tendenz ist steigend", sagt Kerstin Förster erfreut. Pro Jahr verzeichne sie mehr als 8000 Entleihungen, auch an Urlauber, die für 2,50 Euro einen befristeten Leserausweis erwerben können. Dass Touristen bereits früher eine Rolle für die Bibliothek spielten, zeigt ein Blick in die Chronik. 1959, die Bücherei befand sich mittlerweile an anderem Standort in der Seestraße und hatte Platz in zwei Räumen, nutzten auch 420 Urlauber das Angebot, das auf knapp 2000 Bücher angewachsen war.

Genutzt werden die heutigen Räume unterdessen auch regelmäßig für Veranstaltungen. Die Gesprächsabende des Fördervereins Kurort Bad Saarow finden hier statt. Bei Lesungen waren bereits bekannte Autoren zu Gast – der frisch gekürte Träger des Deutschen Buchpreises, Saša Stanišić, der mit dem Deutschen Krimi-Preis dekorierte Oliver Bottini und Bestsellerautor Sebastian Fitzek.

Der Fokus der Gemeindebibliothek richtet sich aber auch an Kinder, die in der unteren Etage fündig werden. Neu ist zum Beispiel die Kinder-Krabbel-Kiste für die Allerkleinsten. "Es ist wichtig, Kinder bereits in diesem Alter an Bücher heranzuführen", sagt Steffi Berthold vom Freundeskreis der Bibliothek. "Das Vorlesen ist ein wichtiges Ritual, damit Kinder mit Büchern groß werden." Gegründet wurde der Freundeskreis, als die Bücherei um das Jahr 2000 vorübergehend vor dem Aus stand. Die Ehrenamtlichen gewährleisteten damals die Öffnungszeiten.