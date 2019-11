MOZ

Bernau (MOZ) Kraftfahrer, die am Wochenende die Autobahn A10 nutzen müssen, brauchen wieder einmal starke Nerven. Wegen Brückenbauarbeiten wird der Berliner Ring zwischen den Autobahndreiecken Barnim und Pankow in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. In Richtung Frankfurt (Oder) endet die freie Fahrt am Autobahndreieck Pankow. Die Sperrung startet am Freitag, 22 Uhr, und soll bis Montag, 5 Uhr, andauern. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet.

Der aus Frankfurt kommende Verkehr in Richtung Autobahndreieck Havelland wird ab dem Autobahndreieck Barnim zur A11-Anschlussstelle Wandlitz geleitet. Von dort geht es über Wandlitz, Wensickendorf und Summt bis zur A10-Abfahrt Mühlenbeck. Die gleiche Umleitungsstrecke gilt für Fahrer, die von der A 11 kommen und in Richtung Autobahndreieck Havelland fahren wollen.

Wer von der A10 aus Richtung Birkenwerder kommt und nach Frankfurt (A10) oder Prenzlau (A11) will, wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck abgeleitet und von dort zur Anschlussstelle Wandlitz (A11) geführt.

Von der Sperrung nicht betroffen sind Autofahrer, die von der A114 in Richtung A10 auf den östlichen Berliner Ring (Frankfurt) unterwegs sind als auch in Richtung Autobahndreieck Havelland. Ebenfalls freie Fahrt hat der vom Dreieck Havelland kommende Verkehr in Richtung der A114 (Berlin-Pankow).