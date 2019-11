Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Es gab ihn mal, den deutschen James Bond. Er hieß Bob Urban und sollte auf der Leinwand die Welt retten.

Aber selbst die leicht bekleideten Damen neben Old-Shatterhand-Darsteller Lex Barker konnten nicht verhindern, dass der Film "Mr. Dynamite" 1967 floppte. Dem deutschen Auslandsgeheimdienst tat das keinen Abbruch. Auch wenn sein Image damals nicht das beste war. Im Auftrag der Amerikaner aufgebaut vom ehemaligen NS-Geheimdienstler Reinhard Gehlen galt der Bundesnachrichtendienst (BND) lange Zeit als dunkles, geheimes Reich. Und wahrscheinlich hätte es die damaligen Geheimdienstler gegruselt, auch noch fremde Besucher in ihre Räume zu lassen.

Die Zeiten haben sich geändert. Und seit dieser Woche nun ist der Bundesnachrichtendienst nach eigenen Angaben der erste Geheimdienst der Welt, der Besuchergruppen in seine neue Berliner Zentrale hineinlässt. Anders als etwa sein britisches Pendant MI6, das nicht einmal eine eigene Pressestelle hat, oder der britische Inlandsgeheimdienst, auf dessen Homepage es nur lapidar heißt: "Aus Sicherheitsgründen bieten wir keine öffentlichen Touren durch unser Hauptquartier an." Und die amerikanische CIA schreibt: "Logistische Probleme und Sicherheitserwägungen verhindern solche Touren." Kein Wunder also, dass BND-Präsident Bruno Kahl die teilweise Öffnung seines Hauses an der Berliner Chausseestraße als "Meilenstein in der Geschichte" bezeichnet. "Der BND hat sich entschieden, mehr Transparenz zu wagen, ohne dabei die notwendige Geheimhaltung zu gefährden."

Und der Einblick beschränkt sich nicht auf Lex Barkers vergebliche Bond-Imitation; die spielt nur am Rande eine Rolle. Der Besucher wird in einer Ausstellung vielmehr in eine multimediale Welt entführt, die auch in der Umsetzung Geheimdienst-Atmosphäre vermittelt.

Nicht nur eine zweigeschossige 72-Quadratmeter-LED-Wand, auf der immer wieder aktuelle Nachrichten aufleuchten, zieht die Blicke auf sich. Mehrere Stelen aus Milchglas offenbaren ihren Inhalt erst, wenn man ihnen näher tritt. "Wie groß ist die Gefahr eines Terroranschlags?" ist eine von ihnen überschrieben. In ihr ist eine echte Sprengstoffweste ausgestellt, die in Afghanistan sichergestellt wurde. Die Stelen zeigen die wichtigsten Krisen in aller Welt, aus denen die 6500 Mitarbeiter des BND gegenwärtig Informationen beschaffen müssen, damit die Bundesregierung darauf reagieren kann.

Auch eine Flugabwehrwaffe und eine Uranzentrifuge sind zu sehen, stellvertretend für die militärischen und atomaren Bedrohungen, die der Welt drohen. In einer der Stelen ist eine orangefarbene Kinderweste aufgehängt. "Swim Vest" steht in großen Buchstaben in Englisch auf ihr, Schwimmweste. Sie wurde im November 2015, in der Hochphase der Zuwanderung aus Afrika, am Mittelmeer angeschwemmt. "Das ist das Ausstellungsstück, das mir am meisten unter die Haut geht", sagt BND-Sprecherin Isabelle Kalbitzer. Und zwar nicht nur deshalb, weil es das Drama der Flucht übers Meer zeigt. Sondern weil es das Perfide der Schleuser deutlich macht: Die Weste ist aus billigstem Plastik hergestellt. Und schlimmer noch: Sie lässt sich nicht einmal aufblasen. Sie ist völlig nutzlos.

Interaktion erwünscht

Neben den filigranen Arbeiten der BND-Werkstatt, die nach wie vor im bayerischen Pullach sitzt und versteckte Kameras und Mikrofone oder Verstecke für geheime Dokumente bastelt, werden die Besucher auch spielerisch in die Geheimdienstwelt begleitet. Auf Touchscreens können sie virtuell einen Spion fangen, einen Atomschmuggel aufklären oder sich mittels Interviews von Politikern und Wissenschaftlern eine Meinung darüber bilden, wie viel Offenheit ein Geheimdienst verträgt – und selbst darüber abstimmen. Das Ergebnis wird am Ausgang gezeigt.

BND-Chef Kahl sieht in der teilweisen Öffnung seines Hauses auch einen Weg, künftige Geheimdienstler anzulocken. "Es kann uns in Zukunft eine wertvolle Stütze bei der Personalgewinnung werden", sagt er. Vorerst ist das Besucherzentrum angemeldeten Gruppen und auch Schulklassen ab der 10. Jahrgangsstufe vorbehalten. In der Zukunft ist geplant, auch spontanen Besuchern einen Blick in die Geheimdienstwelt zu ermöglichen.