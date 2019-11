Immer an der Wand lang: Museumsleiter Ralf Gebuhr führt interessierte Besucher an der Angermünder Stadtmauer entlang, die Objekt des Monats ist. Die mittelalterliche Befestigung ist noch zu großen Teilen erhalten und saniert. © Foto: Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mauern spielen in der deutschen Geschichte eine besondere Rolle – sie trennen, sie schützen, sie erzählen vor allem Geschichten. Darin sieht auch das Angermünder Museum seine Verantwortung und hob in seiner Veranstaltungsreihe Objekt des Monats Mauergeschichten in den Fokus. Dabei ging es nicht um den Jahrestag des Mauerfalls, sondern um die noch zu großen Teilen im Original erhaltene und restaurierte Angermünder Stadtmauer als eines der ältesten baulichen Zeugnisse der Stadtgeschichte.

Stadtmauern repräsentierten die Freiheit und Macht der Bürger, erklärt Museumsleiter Ralf Gebuhr, der gemeinsam mit dem Heimatforscher und Vorsitzenden des Vereins für Heimatkunde, Eckhard Walther, zu einer öffentlichen Führung entlang der historischen Stadtbefestigung einlud. Walther hat als ehrenamtlicher Denkmalpfleger bei Grabungen an der Stadtmauer interessante Entdeckungen gemacht, die als Puzzleteile das Verständnis der Lebensweise im Mittelalter vervollständigen.

Verlies im Pulverturm

Der Bau der Angermünder Stadtmauer geht ins 13. Jahrhundert zurück. Sie war das größte und neben den Kirchen wichtigste Bauwerk der mittelalterlichen Stadt und diente hauptsächlich als Verteidigungsanlage. Davon zeugen nicht die Stärke der Mauern, die einst sieben Meter hoch war, sondern auch Wehranlagen, wie der Pulverturm und die Weich- oder Wiekhäuser, die in Resten noch zu erkennen sind. Sie wurden in regelmäßigen Abständen von etwa 30 Metern in die Mauer gebaut und dienten unter anderem als Waffenlager, ebenso wie der mächtige Pulverturm, der seinem Namen gemäß als Pulverlager, Wehrturm und Kerker genutzt wurde. In seinem Inneren, das die Besucher der Führung besteigen durften, ist noch das sechs Meter tiefe Verlies zu sehen.

Dass die Angermünder Stadtmauer direkt mit dem Kloster verbunden war, lässt sich heute noch erkennen. An der Kirche sind Reste eines Treppenganges zu erkennen, der in den Südflügel führte. In diesem Bereich der Stadtmauer sind bei genauem Hinsehen sogar noch die Türangeln vom Waschhaus der Mönche erkennbar. "Optisch trug die Stadtmauer wesentlich zum Bild der Stadt bei. Sie sorgte dafür, dass der Ort für Reisende und Einheimische schon von weitem als etwas Besonderes in der Landschaft sichtbar wurde und demonstrierte auch Stärke sowie Unabhängigkeit der Stadtbürger.

Für die Pflege und den Erhalt waren die Bürger übrigens ebenso selbst verantwortlich wie für die Bewachung. Bewaffnet mit Spießen, mussten die Handwerker selbst Patrouille laufen – daher der Name Spießbürger, erzählt Ralf Gebuhr. Später leistete man sich bezahlte Söldner. Zusätzlich bediente man sich wachsamer Gänse, die in Körben über die Mauer gehängt wurden und krakeelend Alarm schlugen, wenn sich Fremde näherten. Wallanlagen und Wassergräben an beiden Seiten der Mauer sollten zusätzlich schützen. Eine detaillierte historische Ansicht der Stadtmauer zeigen eine Zeichnung von Daniel Petzold von 1710 und der Angermünder Stadtplan von 1724, beide bewahrt das Museum auf.

Tore als Kunstwerke

Ein- und Auslass gab es nur durch die vier Stadttore, die durch Fallgitter gesichert waren. Während der Sanierungsarbeiten der Berliner Straße entdeckte man bei archäologischen Grabungen Reste des Finower beziehungsweise Berliner Tores. Heute zeigen in Granit gehauene Nachbildungen der Angermünder Stadttore vom Künstler Lars Wilhelm an den früheren Standorten, wie diese einst so bedeutenden Mauerbauten ausgesehen haben und laden zu einem Rundgang durch die Geschichte ein.