Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Herr Peisker, kennen Sie die Jugendlichen, die in Nord ihr Unwesen treiben?

Nein, ich kenne keinen von denen. Ich bin für ganz Frankfurt als einziger Streetworker zuständig. Deswegen kann ich natürlich nicht überall sein – mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Wenn sich die Personen am Abend oder am Wochenende in der Bergstraße treffen, liegt das leider außerhalb meiner Arbeitszeit. Und dass es Seelower sein sollen, wie es heißt, ist nicht verifiziert.

Welche Bereiche in der Stadt sind denn Ihr Arbeitsschwerpunkt?

Über längere Zeit war es der Hortenvorplatz im Zentrum. Seit einem halben Jahr habe ich meine Aktivitäten als Streetworker auch auf den Bereich im Norden der Stadt ausgeweitet. Seit sechs, sieben Wochen verhalten sich dort die Jugendlichen auf dem Spielplatz am Botanischen Garten vereinzelt kriminell, wo es zu Sachbeschädigung kam und nun zu körperlicher Gewalt. Andererseits wird der Platz generell von vielen Frankfurtern gerne und häufig genutzt. Der Ort lädt ja gerade dazu ein, sich zu treffen, wie auf dem Fußballplatz und dem Spielplatz. Ebenso hat der Jugendklub "Nordstern" täglich geöffnet, wo Sozialarbeiter vor Ort sind. Allerdings macht der Jugendklub um 19 Uhr zu. Beim Hort ist es genau das gleiche, der hat immer bis 17/17.30 Uhr auf. Bis Abends ist dort also Betrieb, sind Kinder- und Jugendbetreuer vor Ort.

Stichwort "Aggressivität" – sind Jugendliche aggressiver geworden?

Nein, ich teile nicht die öffentliche Wahrnehmung, dass immer mehr Jugendliche Krawall machen. Wenn, dann sind es Einzelfälle. Der Großteil der jungen Menschen, die sich bspw. im Kleistpark treffen oder im Winterhafen, und sich gut benehmen, werden dabei nicht genannt. Insgesamt sind die Jugendlichen nicht aggressiver geworden.

Also keine "Krawall"-Touristen aus der Frankfurter Nachbarschaft?

Genau. Im Zentrum kam damals auch das Gerücht auf, dass Nicht-Frankfurter ihr Unwesen am Hortenvorplatz getrieben haben sollen. Auch das konnte nicht bestätigt werden.

Was sind aus ihrer Sicht die Probleme heutiger Jugendlicher?

In meiner Sozialarbeit geht es um Wohnungssuche, Stress mit Lehrern oder Ärger mit den Eltern. Oder das die jungen Leute Ideen haben, diese aber nicht umsetzen können. Und: Ich kümmere mich nicht um die Probleme, die Jugendliche machen, sondern um die, die sie haben.

Welche Maßnahmen wären denn in der Bergstraße sinnvoll?

Das Gelände, um den Spielplatz oder Sportplatz am Botanischen Garten einzuzäunen, wie es im Gespräch ist, befürworte ich nicht. Erstmal lassen sich delinquente Jugendliche von keinem Zaun abhalten. Dagegen werden Bewohner, die sich sportlich betätigen oder Kinder, die spielen wollen, ausgeschlossen.

Was gibt es noch für Lösungen?

In der Innenstadt fuhren Ordnungsamt und Polizei regelmäßige Kontrollen. Der Raum am Hortenvorplatz blieb aber für jedermann zugänglich und offen. Oder wie wir Sozialarbeiter sagen "positiv besetzt". Dazu fuhren wir regelmäßig mit dem Spielmobil dorthin – das waren Maßnahmen, die geklappt haben. Diese Begegnungsstätte funktioniert bis heute. Warum nicht auch dieses Konzept in Nord anwenden? Für diesen Bereich muss ich das Ordnungsamt loben, denn ich beobachte dort die regelmäßige Fahrradstreife. Polizisten habe ich dort nie gesehen.

Was halten Sie von extra Laternen?

Licht befördert das subjektive Sicherheitsempfinden. Es könnte ein Lösungsaspekt sein. Was ich aber nach wie vor fordere, ist noch einen Streetworker für Frankfurt einzustellen. Mindestens. Mit meinen 36 Stunden pro Woche komme ich bei 57 000 Einwohnern nicht weit. Sicher, auch mit 20 Streetworkern kann ich nicht jede Prügelei verhindern. Was ich aber hätte machen können, wäre im Norden in die Beziehungsarbeit zu gehen. Hätte öfter vor Ort sein können, um Kontakt aufzunehmen, Beziehungen aufzubauen. Und positiv auf die Gruppe einzuwirken.

Als Streetworker arbeiten Sie ja nicht nur auf der Straße. Was sind Ihre laufenden Projekte?

Vormittags mache ich Schulsozialarbeit am Oberstufenzentrum. Dann plane ich gerade ein Projekt mit Jugendlichen in Neuberesinchen. Genaueres möchte ich dazu noch nicht sagen, weil ich aktuell dabei bin einen Raum zu finden, Fördergelder und Genehmigungen zu erhalten. Es wird so ähnlich, wie der Radparcours in der Slubicer Straße. Denn auch dort machten Jugendliche mit, die zuvor als störend wahrgenommen wurden. Mein Augenmerk lag auf ihren Interessen, dann habe ich diese kanalisiert. Heraus kam der gut laufende Fahrradparcours.

Können derartige Projekte eine Krawall-Gruppe spalten?

Ja, das kann eine positive Folge solcher Projekte sein. Im Zentrum zerstritten sich irgendwann die jungen, ausländischen Männer. Auch wegen der Polizei und dem Ordnungsamt, die für Ruhe sorgten. Übrig blieben die ruhigen und friedlichen Leute.