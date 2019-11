Manja Wilde und Olaf Gardt

Fürstenwalde (MOZ) Das Votum hätte klarer nicht ausfallen können: Einstimmig haben die Fürstenwalder Stadtverordneten Bürgermeister Matthias Rudolph damit beauftragt, die "öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages der Sparkasse Oder-Spree" (ÖRV) neu zu verhandeln. Diese regelt, welche Kommune wie viel von der Gewerbesteuer bekommt. Für das Jahr 2018 belaufe sich die anfallende Zahlung auf immerhin 3,4 Millionen Euro, teilt Kreissprecher Mario Behnke mit Verweis auf eine Mitteilung der Sparkasse mit.

Notfusion rettete Schwester

Fürstenwalde bekommt davon gut 16 Prozent (siehe Infokasten). Das sind rund 500 000 Euro. Nach Auffassung des Bürgermeisters ist das zu wenig. Auf "Pi mal Daumen" 25 Prozent würde die Stadt kommen, wenn der Zerlegungsmaßstab (§29) des Gewerbesteuergesetzes zum Tragen käme – der bezieht sich auf das Verhältnis der Arbeitslöhne, die in den Sparkassen-Filialen der einzelnen Gemeinden gezahlt werden. "Wir weichen erheblich davon ab", betonte Rudolph.

Die in der ÖRV geregelte Verteilung geht auf die Fusion der Sparkasse Oder-Spree mit der Sparkasse Frankfurt im Jahr 2003 zurück. Letztere sei "nicht ganz so gesund" gewesen, sagte Rudolph. Es habe sich um eine "Notfusion" gehandelt, bei der die Sparkasse Oder-Spree ihre Schwester gerettet habe. Damit die Stadt Frankfurt nicht doppelt profitiere und die höhere Gewerbesteuer "als Bonus" erhält, wurde festgelegt, dass Frankfurt nur 25 Prozent der Gewerbesteuer erhält, die hebeberechtigten Landkreis-Kommunen insgesamt 75 Prozent. Als Basis dienten die Gewerbesteueranteile des Jahres 2002, erklärte Rudolph.

"Die Sparkasse Oder-Spree hat einen Zweckverband als Träger, der von der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Landkreis Oder-Spree gebildet wurde", erklärt Behnke. Im Jahr 2003, bei dessen Gründung, hätten sich alle Gemeinden des Landkreises und Frankfurt zur Gewerbesteuer-Zerlegung verpflichtet. Diese ÖRV muss unter anderem dann geändert werden, wenn die Sparkasse eine Filiale schließt und die betroffene Kommune dann gar keine Niederlassung mehr hat.

2017 geschah das in Ziltendorf. Und weil die Sparkasse Oder-Spree ihre Steuererklärung für das Jahr 2018 jetzt abgeben muss, muss vorab schnell die ÖRV rückwirkend zum 1. Januar 2018 geändert werden. Aus diesem Grund stand das Thema in den zurückliegenden Wochen in vielen Städten und Gemeinden auf der Tagesordnung.

Auch in Fürstenwalde. Die Stadtverordneten stimmten den geringfügigen Änderungen geschlossen zu, da sich in der Kürze der Zeit ohnehin nicht das komplette Gefüge hätte ändern lassen. Im Jahr 2020, wenn das Thema erneut zur Debatte stehen wird, weil kürzlich die Sparkassen-Filiale in Neu Zittau schloss, solle es dann neu verhandelt werden.

Eilentscheid aus Beeskow

Die Beeskower Stadtverordneten haben Dienstagabend auf einer Sondersitzung die Eilentscheidung von Bürgermeister Frank Steffen bestätigt, der neuen ÖRV zuzustimmen. Da diese die Stadt gegenüber der bisherigen Regelung geringfügig besser stelle, habe er diese Eilentscheidung getroffen, so Steffen. Er findet, dass sich die grundlegende Regelung in den vergangenen Jahren bewährt habe und warnt davor, diese einfach aufzukündigen. Dann stelle man auch die Vereinbarung, dass Frankfurt nicht mehr als 25 Prozent der Gewerbesteuer erhalte, in Frage. Mit der Frage, ob nicht Einwohner- oder Kundenzahl als Entscheidungsgrundlage dienen sollte, habe man sich noch nicht befasst. Wenn die Sparkasse sich aber weiter aus der Fläche zurückziehe und kleine Filialen schließe, sei die Aufteilung entsprechend der Mitarbeiterzahlen oder Einkommen der Mitarbeiter schon schwierig. Wenn von Fürstenwalde jetzt ein Anstoß komme, neu zu verhandeln, müsse man das sicher aufgreifen.

Am Dienstagabend fehlte der Sparkasse noch der neue ÖRV-Beschluss von einer Gemeinde. Im Laufe der Woche werde dieser erwartet, teile ein Mitarbeiter auf Nachfrage mit. Das Finanzamt sei aber bereits informiert, und es seien deshalb keine Probleme zu befürchten.