Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Wie hat sich die Kriminalität im Amtsbereich von Seelow-Land entwickelt? Dazu gaben Beatrice Ortmann, amtierende Leiterin des Seelower Polizeireviers, und Andreas Zummack, der für das Amtsgebiet von Seelow-Land zuständige Revierpolizist, am Montagabend bei der Sitzung des Amtsausschusses von Seelow-Land in der Amtsverwaltung eine Fülle an Fakten per Beamer und Powerpoint-Präsentation.

In Randberlin mehr zu tun

Demnach habe es 2018 im gesamten Landkreis Märkisch-Oderland die meisten Einsätze in Randberlin und Strausberg gegeben. "Dort waren die Schwerpunkte", so Zummack. Im Flächenland weiter östlich verteile sich das Geschehen dann eher auf weniger Einsätze. So gab es 2018 im Revier Seelow 2903 Einsätze, die meisten davon waren Verkehrsunfälle mit Sachschaden oder Wildunfälle. (gut 550), gefolgt von Ruhestörungen und Körperverletzungen (122) und Trunkenheit (120). "Die meisten Einsätze gab es in Seelow, dann in Lebus. Der Rest verteilte sich auf der Fläche", so der Revierpolizist.

Auf das Amt Seelow-Land heruntergebrochen gab es im Vorjahr insgesamt 357 Einsätze. "Damit sind wir fast jeden Tag zu einem gefahren". 50 Verkehrsunfälle, 20 Wildunfälle, 20 mal Ruhestörung habe es gegeben, gefolgt von Trunkenheit und Einsatz von Rauschmitteln (18).

Im Detail stellte Andreas Zummack dann noch die Kriminalitätsvergehen vor. In der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland gab es 2018 insgesamt 12 780 Straftaten. "Alles ist rückläufig, im Vergleich zu den Vorjahren." So sanken Einbruchdiebstähle in Seelow-Land von 76 (2017) auf 59 im Vorjahr. "Es gab gar keinen Fall mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Alle sind hier sehr freundlich zu uns", sagte er schmunzelnd. Zurückgegangen seien auch die Betrugssachen und Sachbeschädigungen.

Bei den Verkehrsunfällen habe man in der ganzen Polizeiinspektion 400 Fälle weniger gehabt, sank die Anzahl auf 5900. In Seelow-Land habe es laut Zummack dazu passend auch weniger Unfälle gegeben, sank die Zahl der Anzeigen von 172 (2017) auf 165. Oftmals blieb es zum Glück auch nur bei Blechschäden. Drei Tote gab es im Revier Seelow im Vorjahr zu beklagen, in Seelow-Land davon einen, verunglückt auf der L37 in Richtung Lietzen. "Die L37 in Richtung Falkenhagen und die B 1 bleiben weiterhin unsere Unfallschwerpunkte", betonte der Revierpolizist. Generell stellte er klar, es werde schneller gefahren, steigen daher auch die Unfälle aufgrund von Geschwindigkeit.

Kaum berauscht am Steuer

Alkohol, Betäubungsmittel oder Vorfahrtsprobleme seien dagegen keine Schwerpunkte. "Rückläufig sind auch die Zahlen der Unfallverursacher bei den oft gescholtenen jungen Fahrern bis 25 Jahre und bei den 65+-Senioren", so Zummack. Zum Glück wurde 2018 auch kein Kind bei Unfällen verletzt. Ein wichtiger Punkt dafür seien die Schulwegsicherung-Projekte.

Fragen an die Polizisten gab es keine. "Wir haben in Lindendorf eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei, hatten ja einige Probleme und haben versucht sie gemeinsam zu lösen", sagte der Amtsausschuss-Chef Helmut Franz.. "Dafür sind wir ja da", sagte Beatrice Ortmann.

Kontakt: Revierpolizist Andreas Zummack ist im Polizeirevier Seelow zu erreichen, Tel. 03346 8011042, Mail: andreas.zummack@polizei.brandenburg.de