Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Anfang 2016 kam Mohammed aus Syrien nach Deutschland. "Wir wollten in Sicherheit leben und uns eine Zukunft aufbauen", sagt er. Die erste Zeit verbrachte der Geflüchtete in Westdeutschland. Dann wurde er nach Brandenburg geschickt. Über Eisenhüttenstadt und Eberswalde landete Mohammed im Übergangswohnheim in Joachimsthal. Eigentlich wollte er nicht nach Ostdeutschland. Er hatte immer wieder von Übergriffen auf Flüchtlinge in den neuen Bundesländern gehört und Angst davor. Doch mit der Zeit stellte er fest: "Hier gab es auch Leute, die uns geholfen haben."

Wiese war dem System voraus

Mohammed gehört zu den anerkannten Flüchtlingen im Barnim. Ihnen ist eine Erwerbstätigkeit gestattet. Sie brauchen weder eine Erlaubnis, noch eine Zustimmung des für sie zuständigen Jobcenters. Doch so einfach war keine Arbeit zu bekommen. "Ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben, doch keiner hat mich genommen", erzählt der junge Mann. Erst Björn Wiese, Bäckermeister mit eigenem Betrieb in Eberswalde, stellte Mohammed ein – als Aushilfe. Nach einem Jahr begann der in der Bäckerei eine Ausbildung. "So ein toller Mensch", schwärmt Mohammed von Björn Wiese. Dieser habe ihn immer unterstützt.

Der Bäckermeister aus Eberswalde war vor dreieinhalb Jahren einer der ersten Unternehmer im Barnim, die Mitarbeiter mit Migrationshintergrund einstellten. "Wir waren damals schneller als das System", sagt er. Denn eine ganze Reihe von Hürden haben Unternehmer zu überwinden, ehe sie und auch diejenigen, die sie beschäftigen wollen, einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag unterzeichnen können.

Von den zurzeit insgesamt 75 Beschäftigten der Bäckerei Wiese kommen zwölf aus anderen Ländern. Von den neun Azubis haben fünf einen Migrationshintergrund. Voraussetzung für ein Anstellungsverhältnis oder eine Ausbildung sind zunächst sehr gute Deutschkenntnisse. Die müssen in einem vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) anerkannten Sprachkurs erworben werden. Allerdings haben nur Geflüchtete aus bestimmten Ländern einen Anspruch auf diesen Kurs. Wer beispielsweise aus Afghanistan stammt, erhält keinen Lehrgang vom BAMF.

Steffen Krüger von der Arbeitsagentur Eberswalde stellt in einer Veranstaltung der Integrationsstelle der Stadt Bernau für Unternehmer fest: "Der Zugang zum Spracherwerb ist abhängig vom Aufenthaltsstatus und vom Herkunftsstand". Nach seinen Erfahrungen klaffen bei Geflüchteten "Berufswunsch und tatsächliche Berufschance" oftmals weit auseinander. Vorherrschend sei der Wunsch, schnell Geld zu verdienen. Dem gegenüber stehe die Zeit langen Lernens. "Zwischen Ankommen und Ausbildung vergingen mindestens fünf Jahre", sagt der Experte von der Arbeitsagentur.