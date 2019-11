Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zwei der drei Männer, die am 20. Januar dieses Jahres am Überfall auf die Neuruppiner McDonalds-Filiale beteiligt waren, müssen sich seit Oktober vor dem Landgericht verantworten. Ihr mutmaßlicher Komplize H. hält sich derweil wahrscheinlich in den USA auf. Der Verteidiger von Hanad A. teilte der Kammer am Dienstag eine Adresse in Minneapolis mit, an der sich H. aufhalten soll. "Das ist keine Adresse, die wir uns ausgedacht haben, um das Verfahren zu verzögern", so der Anwalt, der H. persönlich oder per Liveschaltung zu dem Fall befragen möchte. Woher er die Adresse hat, wollte der Verteidiger nicht sagen, um seine Quelle zu schützen. H.s Adresse ist aber offenbar auch der Polizei nicht unbekannt. Wie der Kriminalbeamte Thomas W. im Zeugenstand aussagte, war bereits vor Monaten ein Rechtshilfeersuchen an die USA gestellt worden. Im Anschluss war nicht nur eine Adresse von H., der am 4. Januar nach Deutschland eingereist war, bekannt geworden, sondern auch, dass H. den US-Behörden wegen Diebstahl, Körperverletzung und anderer Delikte bekannt ist. Nach ihm wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Männer haben bei dem Überfall rund 7 000 Euro erbeutet. Während Mohammed A. seine Tatbeteiligung gestanden hatte und die Polizei zur dabei genutzten Waffe führte, will Hanad A. vom Raub nichts mitbekommen haben, da er im Auto gewartet habe. Das Verfahren wird am 15. November fortgesetzt.