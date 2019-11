"Hot-Spot"-Rentnerbank: In Groß Neuendorf hat die Märkische Oderzeitung vor zwei Jahren diesen Treffpunkt am Oderdeich vorgestellt. Solche Punkte macht sich das digitale Konzept vom "smarten Dorf" zunutze. Sie werden zu "Kommunikationsbänken". © Foto: Mandy Timm

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Digitalisierung im Alter, Chance oder Überforderung" – diesem Thema widmet sich am 9. Dezember das Seniorenpolitische Forum, zu dem die Letschiner Seniorenbeiratsvorsitzende Evelin Miethke die Mitstreiter aus Märkisch-Oderland einlädt. Es geht um die Umsetzung solcher Ideen wie "virtuelle Wohngemeinschaft" und das "smarte Dorf".

Zur Wendezeit waren die heutigen 80-Jährigen 50 Jahre alt. Von den Möglichkeiten des Internets wussten damals nur einige Eingeweihte, vom Handy ganz zu schweigen. Viele waren froh, überhaupt erstmals einen Telefonanschluss zu bekommen. Heute sitzen viele dieser 80-Jährigen mit ihren Freunden zusammen und zeigen sich die Fotos der Enkel auf den Smartphones. Viele bemühen sich in der Seniorenakademie oder unter Anleitung der Nachkommen, die Smart-Apps bedienen zu können

Die heutigen 50-Jährigen gehen ganz selbstverständlich mit den digitalen Medien um. Die meisten sind vernetzt, mit dem Freundeskreis ebenso wie mit der Familie. Sie werden ebenso selbstverständlich die Vernetzung auch im Alter nutzen können. Damit, wie das bereits jetzt den Senioren zu Gute kommen kann, beschäftigen sich bereits einige Initiativen.

Bereits Erfahrungen gesammelt

In Prädikow ist das das Netzwerk "Raum für Zukunft". Gefördert durch das Bundesumweltministerium wurde die App "Pampa" entwickelt, mit der das gegenseitige Mitnehmen im Dorf und auf dem Land erleichtert wird. Gemeinsam können Familien, Berufstätige, junge und ältere Menschen Wege teilen, die sie bisher einzeln im Pkw gefahren sind. Im Bremer Land haben sich in einigen Dörfern "Mitfahrbänke" etabliert. Dort, wo nicht so oft der Bus steht, gibt es markant gestrichene Bänke mit einheitlichen Schildern. Man kann dort seinen Zielort aussuchen und darauf warten, dass man von Autofahrern mit dem selben Fahrziel mitgenommen wird. Erleichtert wird das Ganze natürlich, wenn man sich in seiner Whatsapp-Gruppe meldet, dass man dort sitzt, um in die Kreisstadt oder zum nächsten Supermarkt gebracht zu werden. Ist das zu kompliziert für Ältere?

Die Frage ist beispielhaft für die Dörfer in den Landkreisen Lippe und Höxter (NRW) untersucht worden. Das Motto des von der EU geförderten Projektes lautet: "Leben auf dem Land. In der Welt zuhause." Das Ergebnis ist ein Handlungsleitfaden für alle, die die die Digitalisierung für ihre Dorfgemeinschaft zu nutze machen wollen. Untersucht wurden dabei vor allem die Möglichkeiten, die die Erschließung des ländlichen Raumes mit Breitbandanschlüssen und einer Verbesserung der Handynetze bringen. Dabei standen nicht die Wirtschaft und ihre Bedürfnisse, sondern die Bürger im Mittelpunkt, erklärte Ann-Kathrin Habighorst, die das Projekt im Landkreis Lippe leitet. Es geht um die Verbesserung der Lebensqualität, die bessere Teilhabe der Menschen an den gesellschaftlichen Prozessen und natürlich der Daseinsvorsorge.

Dabei wird klar: Das "Smarte Dorf" reduziert sich überhaupt nicht auf Senioren, sondern bringt sie dort, wo ihnen Vereinsamung droht, in die Gemeinschaft des Dorfes zurück. Das "analoge" Leben in den Vereinen und Einrichtungen wird durch die Digitalisierung nicht entwertet, sondern viel mehr Leuten zugänglich gemacht. Im Kreis Lippe wurden Modellorte ausgewählt, in denen "Dorfkonferenzen" stattfinden. Entstanden sind dort "digitale Kommunikationsplattformen", der "Dorffunk" sowie Internet-Seiten der Dörfer. Eine digitaler Marktplatz ist entstanden, ein virtuelles Musterhaus, eine "Smart Church", also eine virtuelle Kirchgemeinde. Es gibt eine digitale Bürgerhilfe, virtuelle Dorfrundgänge, und die Dorf-App. Nicht alles ist öffentlich.

Nicht nur für Senioren

Ähnlich der "Mitfahrbank" gibt es an der Bushaltestelle die "Kommunikationsbank" mit W-Lan-Hotspot, der Auflademöglichkeit von Handys und einer entsprechenden Ausleuchtung. Strom liefern dort Solarmodule.

Beim Seniorenpolitischen Forum, das von der MOZ und Coworking Oderbruch moderiert wird, werden am 9. Dezember ab 17 Uhr im Letschiner Seniorenheim solche Erfahrungen vorgestellt und die Umsetzbarkeit in der Region diskutiert.