Simone Weber

Rathenow Mit einem Tag der offenen Tür möchte der Aktiv e.V. anlässlich seines 18-jährigen Bestehens auf sich und seine Arbeit aufmerksam machen. Am 8. November lädt der Verein von 10.00 bis 16.00 Uhr in seine Räume am Schleusenplatz 4, über der Stadtbibliothek, ein.

"Im Herbst 2001 gründeten 26 Westhavelländer, während eines Kurses beim damaligen Europäischen Bildungswerk, den Verein ‚aktiv trotz Arbeitslosigkeit‘. Ziel war es, Hilfe zu organisieren, um gemeinsam leichter aus Arbeitslosigkeit herauszukommen", erzählt Gründungsmitglied Sylvia Vogt. "Noch heute helfen wir unter anderem Langzeitarbeitslosen, wie beim Finden passender Stellenangebote und dem Schreiben von Bewerbungen. Wir finden aber auch Lösungen bei Problemen mit der Kinderbetreuung oder anderen privaten Notlagen."

Die wöchentlichen Handarbeitskurse und Bastelnachmittage die von den Vereinsmitgliedern angeboten werden, sind gerade in der Vorweihnachtszeit beliebt. Seit drei Jahren engagiert sich der Aktiv e.V. auch für Menschen und Familien mit Migrationshintergrund. Seit einigen Wochen kommen so auch zwei junge somalische Mütter mit ihren Kindern regelmäßig zum Aktiv e.V. "Der schwangeren Fadumo mit ihrer 17 Monate alten Tochter Amira konnten wir jetzt helfen, eine größere Wohnung zu finden", so Sylvia Vogt weiter. Fadumo wird zum Buffet am Tag der offenen Tür auch etwas Kulinarische aus ihrer Heimat beitragen. Es gibt Hühnchen mit Reis und Sambusa, mit roten Linsen gefüllte Teigtaschen.

Nachdem der Verein im Mai 2018 wegen plötzlichen Austritts zweier Vorstandsmitglieder vor einem möglichen Aus stand, übernahm Mathias Hohmann den Vereinsvorsitz. Der Verein möchte sich zum Tag der offenen Tür auch bei den ehrenamtlich Aktiven bedanken.