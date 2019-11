Bettina Ullmann

Berlin (MOZ) Berlin-Gesundbrunnen: Der Zug Richtung Frankfurt (Oder) fährt ein. Eilig läuft Maximilian Hornung die lange Treppe zum Bahngleis 10 hinauf.

Auf dem Rücken trägt er einen dunkelroten Cellokasten, in der einen Hand einen großen Koffer plus eine Tasche, in der anderen eine Wasserflasche aus Glas. "Wann immer ich kann, vermeide ich Plastik", sagt er. Ein ökologisches Statement, mit dem er wahrscheinlich mit vielen jungen Menschen auf einer Linie ist.

Durchschnitt ist der 33-jährige Musiker aber sicher nicht. Am Vorabend hat er noch in Thessaloniki konzertiert, vor einer Stunde ist er mit dem Flugzeug in Berlin gelandet, am nächsten Tag wird er in Frankfurt (Oder) auftreten. "Wenn ich etwas neben der Spur bin heute, liegt es daran, dass ich vergangene Nacht so gut wie gar nicht geschlafen habe", entschuldigt er sich. Aber Spuren einer Übermüdung sind nicht erkennbar, im Gegenteil, er wirkt aufgeräumt und gut gelaunt. London, Paris oder eben Thessaloniki, wo auch immer er aus dem Flugzeug steigt, entdeckt er Neues.

Hornung meistert nicht nur diesen umtriebigen Lebenswandel, der mit seinem Beruf als Cellist verbunden ist, sondern er macht ihm offensichtlich sogar Spaß. Und wenn man die Rezensenten von seinem Talent schwärmen hört, gibt es zurzeit nur Anlass zur Freude. "Ein Frühvollendeter", preist ihn "Die Zeit". "Ja, die Presse ist gut zu mir", sagt der Instrumentalist und lacht wieder dieses unbeschwerte Lachen. Er nimmt im Speisewagen Platz, bestellt sich einen Kaffee und klemmt das Cello zwischen Tisch und Sitz neben sich, damit es sicher steht.

Das Cello ist sein Zentrum. Schon als Kind fällt nach einem Konzerterlebnis die Entscheidung für dieses Instrument. Damals hatte er auch Klavier- und Geigenunterricht bekommen, sich allerdings an beiden Instrumenten "total hochgradig unbegabt" gezeigt. "Ich denke, es war mein tiefstes Unterbewusstsein, das mir signalisiert hat, dass ich für das Cello gemacht bin. Oder umgekehrt. Es fühlte sich wie eine körperliche Botschaft an." Die verhältnismäßig natürliche Körperhaltung und der einzigartige Klang des Cellos ziehen ihn an. Auch Hornungs Eltern sind Musiker — sein Vater Konzertmeister bei den Augsburger Philharmonikern —, sie bemerken die Begabung ihres Sohnes früh und mit acht Jahren erhält er den ersten Cello-Unterricht.

Die Beziehung zwischen ihm und seinem Instrument vergleicht er mit einer Ehe. Kämpfe gibt es keine, sehr wohl ist aber eine Art Hassliebe im Spiel. "Wobei der Hass immer konstruktiv und lösungsorientiert bleibt. Es gibt immer den Weg daraus und man liebt sich wieder heiß und innig." Das hat mit der Arbeitsweise des Musikers zu tun, mit seinem Finden-Wollen. Auch wenn er sich wochenlang mit einer Partitur auseinander gesetzt hat, kann es passieren, dass er darin plötzlich wieder etwas Neues entdeckt. "Ich spiele heute anders als vor zehn Jahren und werde in zehn Jahren dieselben Stücke auch wieder anders spielen als heute". Das Werk, die Tagesform, das Publikum, der Dirigent – es gibt so viele Faktoren, die auf die Qualität des musikalischen Vortrags großen Einfluss haben. "Wenn man nicht immer sucht, kann es passieren, dass man zu einer Parodie seiner selbst wird."

Ein ultimatives, abschließendes Ankommen kann es nicht geben, nur immer wieder "Zwischenstationen". "Max, für heute war das super. Aber morgen reicht das schon nicht mehr", lautete regelmäßig das Feedback seiner Lehrer nach einem Konzert. Doch solche Aussagen können den jungen Profi-Musiker nicht demotivieren, sondern stellen einen Ansporn dar.

Hornung ist mit der Violinistin Sarah Christian liiert, das Paar lebt in München. Doch er ist eigentlich ständig auf Achse und sie arbeitet hauptsächlich in Bremen. "Da können Sie sich ja vorstellen, wie früh meine Freundin morgens aufstehen muss, um pünktlich zu ihren Proben in Bremen anzukommen", sagt er ein wenig zerknirscht. Der ständige Ortswechsel gehört selbstverständlich zu Hornungs Leben.

Die knappe Zeit bringt auch mit sich, dass für ein Konzert in der Regel nur ein bis zwei Proben angesetzt werden. Auch das könnte er als Widerhaken empfinden, aber für Hornung ist das kein Problem. Nein, er verfügt über viel Stabilität und Durchhaltevermögen, die hat er unter anderem der bodenständigen Erziehung seiner Eltern zu verdanken. "Ich habe noch keinen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet", erklärt er. Bis März 2020 gastiert er als "Artist in Residence" des Brandenburgischen Staatsorchesters in der Frankfurter Konzerthalle.

Nächstes Konzert: Freitag (8.11.), 19.30 Uhr, Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach", Frankfurt (Oder), 3. Philharmonisches Konzert, Karten unter Tel. 0335 4010120