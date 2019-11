Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am vergangenen Mittwoch ist der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von EKO Stahl und verdienstvolle Eisenhüttenstädter Fußballspieler Günter Reski auf dem Friedhof Fürstenberg beigesetzt worden. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit 78-jährig.

"Vor einem Vierteljahr habe ich mit ihm in der Ü 50 noch Fußball-Tennis gespielt. Vor kurzem besuchte ihn im Krankenhaus, da war er so voller Tatendrang und optimistisch, dass er die Krankheit überwindet", erklärt der Sportliche Leiter des FC Eisenhüttenstadt, Harry Rath. "Einige Zeit habe ich mit ihm zusammen die zweite Männermannschaft trainiert. Eine Frohnatur, die für den Zusammenhalt der Mannschaft und für Stimmung sorgte", fügt er an.

Der Mann mit der Pferdelunge

Der gebürtige Mecklenburger und gelernte Schmied war seit 1964 Mitglied der damaligen Fußball-Sektion der BSG Stahl und anschließend in den Folgevereinen EFC Stahl und FC Eisenhüttenstadt. Zwar langte es für den 1,73 Meter messenden laufstarken Lübzer nicht für die in der DDR-Liga und -Oberliga spielende 1. Stahl-Mannschaft, aber im zweiten und dritten Team war er als emsiger Toreverhinderer, Antreiber, Organisator und Stimmungskanone jederzeit willkommen. Von 1976 bis 2006 hatte der drahtige Mann mit der Pferdelunge die dritte Mannschaft als Spielertrainer geführt, aus der sich im Jahr 2003 das Alt-Herren-Team des EFC Stahl entwickelt hatte.

Selbst hatte Reski für die BSG Warnowwerft in der Bezirksliga und DDR-Liga gespielt, später auf diesem Niveau für die BSG Stahl. Als ihm 1972 zum ersten Mal eine Achillessehne riss, war mit dem Spielen erst einmal Schluss. Zwei Jahrzehnte später passierte ihm das selbe mit dem anderen Fuß, doch da war Reski ohnehin mehr Übungsleiter und Organisator. Immer wieder steckte er wie ein Stehauf-Männchen solche Rückschläge weg und wirkte bis zuletzt sehr fit. Auf Trab hielt ihn dabei regelmäßiges Jogging, Radfahren und die Arbeit im Garten.

Bis vor einigen Monaten hatte der Inhaber der silbernen Ehrennadel des Fußball-Landesverbandes noch Betreuer-Aufgaben für die Alten Herren wahrgenommen, bis vor kurzem schaute er unterhalb der Tribüne stehend und mit kritischem Blick noch den Brandenburgliga-Spielen des FC Eisenhüttenstadt zu.

Sozial eingestellt war Reski auch außerhalb des Sportes. Mit der Inbetriebnahme des Kaltwalzwerkes 1968 hatte er die zunächst ehrenamtliche Funktion als Abteilungsgewerkschaftsleiter Instandhaltung übernommen. Als im Rahmen der Privatisierung 1990 eine neue Gewerkschaft gegründet wurde, wählten die Stahlwerker laut Reski ihn "nach einem couragierten Auftritt in der Gründungsversammlung" zum Betriebsratsvorsitzenden. Und das für alle nachhaltig. "Unter anderem ihm haben wir es zu verdanken, dass uns Eisenhüttenstadt als Stahlstandort erhalten geblieben ist. Er hatte die Massenproteste organisiert, als teilweise die Autobahnen abgesperrt wurden. Ein Mann, der vieles mit Kompromissen löste und für die anderen sehr sensibel war. Schade, dass die IG Metall ihm jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat", sagt Wolf-Rüdiger Kriebel, lange Ferrostaal-Geschäftsführer und auch einige Zeit Präsident des EFC Stahl.