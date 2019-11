Irina Voigt

Neuenhagen Was mit IT, das war mein Traumberuf", sagt Benyamin Makh­shi. Aber als der Tag der Entscheidung und Bewerbung heran war, musste der inzwischen 19-Jährige feststellen, dass man für diese Berufsrichtung Abitur braucht. Er hat den Abschluss der 10. Klasse. Nun war guter Rat teuer, über Alternativen hatte er sich bislang noch gar keine Gedanken gemacht. Da kommt ihm das Angebot für den neuen "Kurs einer betrieblichen Ausbildung", kurz KubA, der IB Berlin-Brandenburg gGmbH gerade recht.

Zwölfte Gruppe ist auf dem Weg

Mit ihm zusammen haben am Montag noch weitere junge Leute, die in ähnlicher Lage wie er sind, ihren Teilnehmervertrag überreicht bekommen. Dieser beinhaltet, dass sie bis zum kommenden Sommer fit gemacht werden für die Berufswelt. Es wird rundum die richtige Bewerbung für den passenden Ausbildungsberuf trainiert.

Susanne Dünkel, Leiterin Berufliche Ausbildung beim IB Nordost, kann inzwischen zum zwölften Mal eine Gruppe junger Leute auf diesem Weg begleiten. "Innerhalb der nächsten drei Monate wird jeder von Ihnen herausfinden, welcher Beruf passt und wo Ihre jeweiligen Schwächen und Stärken liegen", sagt sie zur Begrüßung in der Arche. An dieser Stelle werde man sich dann auch nach dem mehrmonatigen Praktikum in den verschiedensten Bereichen von Wirtschaft und Verwaltung über handwerkliche Berufe bis zu Bautechnik oder Elektrotechnik im Sommer wieder treffen, um die dann hoffentlich erreichten Ausbildungsverträge zu feiern. Begleitet und unterstützt werden die jungen Leute während dieser Zeit von den beiden Projektberatern Burkhards Thom und Britta Grunwald vom IB.

Für manch einen der Jugendlichen ist es schon der dritte oder vierte Versuch, in einem Ausbildungsbetrieb angenommen zu werden, um später im Berufsleben Fuß zu fassen. Denen gibt Ralf Daumann, bei der E.dis für Aus-, Weiter- und Fortbildung zuständig, etliche gute Ratschläge mit auf den Weg. "Wissen und Bildung sind die besten Voraussetzungen, um frei zu sein", sagt er.

Als das Projekt vor zwölf Jahren startete, gab es weniger Ausbildungsplätze, erinnert er sich. Da war man als Energieversorgungsunternehmen in der komfortablen Lage, sich aus 2000 Bewerbern die 230 Azubis und Studenten mit den besten Zensuren raussuchen zu können. "Aber auch damals schon haben wir uns Gedanken über die anderen Jugendlichen, die durchs Raster fallen, gemacht, und so ist in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund und anderen Förderern das Projekt geboren worden."

Bürgermeister Ansgar Scharnke, der die kommunale Begleitung von seinem Vorgänger Jürgen Henze übernommen hat, verspricht, sich mit zu bemühen, "dass die Finanzierung des Projektes, die am Jahresende ausläuft, auch weiterhin gesichert werden wird".

Kurs macht Mut

Auch die 17-jährige Alina Pelich aus Strausberg bekommt ihren Teilnehmervertrag. "Ich hatte zu lange gar keine Idee, was ich einmal werden will", sagt sie. Nun sei ihr Ziel, eine Ausbildung für die Luftsicherheitskontrolle zu beginnen. Und die Teilnahme an diesem Projekt macht ihr Mut, das auch zu schaffen.