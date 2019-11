Matthias Henke

Menz Bereits der Schriftwechsel mit dem Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF), das die Vergabe der Fördermittel verantwortet – immerhin etwa 75 Prozent der für die Sanierung kalkulierten Kosten in Höhe von 270 000 Euro –, kostete Pfarrer Mathias Wolf einiges an Nerven.

Nicht weniger als fünf Nachforderungen waren bei der Erstellung des Antrages seinerzeit zu erfüllen. Zuversichtlich, aber nicht euphorisch war Wolf, als der lang ersehnte Bescheid dann im März vorlag und er daran denken konnte, die Ausschreibung vorzubereiten. Zu Recht, wie sich herausstellte, denn für Euphorie gab es keinen Grund. Die Diskussion mit der Denkmalschutzbehörde, wie der Turm am besten zu sanieren sei, ging auch nach dem Eingang des Förderbescheides weiter und zog sich bis in den Herbst hinein. "Zuletzt hatten wir im August noch einen Abstimmung. Der neue Bescheid lag dann aber erst Ende September vor", so Wolf. Zwar strebten letztlich beide Seiten das Gleiche an, sprich die Sanierung des Kirchturms, setzten aber unterschiedliche Prioritäten, ließ Wolf durchblicken, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Die Behörde legte Wert darauf, möglichst viele Originalteile zu erhalten. Demgegenüber standen die Aspekte Kosten und Machbarkeit, die die Kirchengemeinde vor Ort besonders im Blick haben musste.

Ausschreibung wird vorbereitet

Ende gut, alles gut? Pfarrer Wolf ist vorsichtig optimistisch. Die Ausschreibung werde jetzt vorbereitet. Bleiben die Angebote im finanziellen Rahmen, könnte im März oder April dann der Baubeginn erfolgen.

Die Schäden am Menzer Kirchturm sind auch für Laien deutlich zu erkennen. Einige Lücken im Mauerwerk tun sich auf. Einige Ziegel drohen, auf das Dach zu stürzen. Kompliziert wird die geplante Sanierung durch die Bauweise des Gemäuers. Dies ist nicht aus einem Guss. Auf einen massiven Steinsockel wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine ziegelverblendete Fachwerkkonstruktion aufgesetzt: Außen befindet sich eine vergleichsweise dünne Ziegelmauer, dahinter eingemauertes Fachwerk, das nun zunehmend gammelt. Hinter diesem liegt noch einmal offenes Fachwerk, das den Glockenstuhl umschließt. Ein Gutachten, dass über die nötigen Sanierungsmaßnahmen Aufschluss geben sollte, wurde 2016 in Auftrag gegeben, im Jahr darauf gab es erste Gespräche über die Umsetzung.