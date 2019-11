Breites Angebot für die Schüler: Nils, Maya, Lara, Chantal, Jasmin und Kyra (v. l.) versuchen sich am Tag der Kulturen in der Albert-Schweitzer-Oberschule im griechischen Tanz Sirtaki. © Foto: Jörn Tornow

Michael Heider

Beeskow (MOZ) Eilig huschen die Siebt- und Achtklässler über die Flure. In kleinen Gruppen wechseln sie die Klassenzimmer. Wo soll es denn nun als nächstes hingehen? Zum Naturwissenschafts-Quiz oder doch lieber in den Klassenraum, in dem römische Zahlen erklärt werden? An der Albert-Schweitzer-Oberschule findet an diesem Dienstag der alljährliche Tag der Kulturen statt. Der normale Stundenplan kann da getrost im Ranzen bleiben.

Schließlich handele es sich um "Unterricht in einer etwas anderen Form", erklärt die verantwortliche Fachlehrerin Sabine Gutew. Mittels eines Stationsbetriebs können die Schüler nach Lust und Laune für jeweils 20 Minuten Einblick in fremde Kulturen gewinnen. Kultur wird dabei weit definiert. "Das kann eine fremde Sprache sein, das kann eine Kulturtechnik sein, das können Schriftzeichen, Hieroglyphen sein. Aber auch einfach nur Cartoons in englischer Sprache", so Gutew. Entsprechend vielseitig gestaltet sich das Angebot. In "Rund um die Welt", einem Geo-Quiz, können die Schüler ihr Erdkunde-Wissen unter Beweis stellen. Auch ein Deutschland-Quiz gibt es. Im Erdgeschoss wird griechische Kultur tänzerisch mit Sirtaki erschlossen. Selbst Tattoos sind Thema.

This browser does not support the video element. Video Tag der Kulturen Videothek öffnen

Arabisch für Anfänger

Ein paar Klassenräume weiter bietet Mitschülerin Lama Arabisch für Anfänger an. An der Tafel hinter ihr stehen bereits bekanntere arabische Worte jeweils in weiblicher und männlicher Form. Das Angebot, die eigenen Namen in arabischer Schrift geschrieben zu sehen, nehmen die Teilnehmer nur allzu gerne wahr. "Lukas mit k", "Toby mit y" oder "Alina" rufen sie umgehend aus den Bankreihen nach vorne. Mit gekonnten Schwüngen, Strichen und Punkten schreibt die 16-Jährige Lama die Namen an die Tafel und erklärt dabei einige Feinheiten, auf die es zu achten gilt. Nicht nur gebe es den Unterschied, dass von Rechts nach Links geschrieben werde. Auch habe jeder Buchstabe verschiedene Formen. Bis zu vier Stück können es sein.

Kleidung, Essen, Tanz, in viele Kulturbereiche wird Einblick geben. Dennoch steht die Sprache im Vordergrund. Ob eigentlich jemand wisse, was Hallo auf Arabisch heiße? "Salam aleikum", meldet sich ein Junge. Eine durchaus bekannte Begrüßungsformel, wie ihm erklärt wird. Allerdings werde sie weniger als allgemeine Begrüßung genutzt. "Das sagt eigentlich nur ein Muslim zu einem anderen Muslim." Viel geläufiger sei da schon "Merhaba".

Für die junge Syrerin, die vor fünf Jahren zusammen mit ihren Eltern nach Deutschland kam, ist es wichtig, dass ihre Mitschüler Grußformeln wie diese wenigsten einmal gehört haben. Auch ermuntert sie dazu, diese gegenüber jenen Mitschülern zu benutzen, die neu sind und eventuell noch weniger gutes Deutsch sprechen. "Ich wünsche mir, dass das Ansprechen von Ausländern dadurch leichter gemacht wird", erzählt sie. Sie selbst habe die Erfahrung gemacht, dass es für Fremde erst einmal schwer ist, Zugang zu finden. Ein freundliches "Merhaba" könne daher eine erster Schritt sein, aufeinander zuzugehen.

Überhaupt spielt Sprache auf dem Tag der Kulturen eine große Rolle. Das macht auch der Programmabschluss deutlich, der in der Aula auf die Schüler wartet: Das White Horse Theater führt dort das Stück Two Gentlemen auf, die moderne Version einer Shakespeare-Komödie. Komplett in Englisch. "Eine Premiere", wie Regisseur Michael Dray versichert. Die aus Großbritannien stammende Theatertruppe hat sich darauf spezialisiert, englisch-sprachige Stücke an deutschen Schulen aufzuführen. Für Englischlehrerin Gutew ist es das Highlight des Tages.

Hinter den Kulissen stehen die vier Schauspieler aus Schottland und England bereit. Schulleiter Frank Boywitt stimmt die Aula füllende Schülerschaft noch kurz ein und betont, wie wichtig Englisch sei, um sich international verständigen zu können. Dann treten die Darsteller auch schon auf die Bühne. Mit ihrem Auftritt endet der Tag der Kulturen.