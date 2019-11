Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) In eine Wohnung an der Oranienburger Lehnitzstraße sind Unbekannte am Dienstagnachmittag eingebrochen. Die 74-jährige Mieterin war zwar Hause, bemerkte die Tat allerdings nicht.

Nach Angaben der Polizei hatten die Einbrecher eine Balkontür aufgehebelt und aus dem Schlafzimmer der Wohnung Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die 74-Jährige hielt sich derweil nebenan im Wohnzimmer auf, bekam von den Dieben aber nichts mit. Die Kripo ermittelt.