Rathenow (MOZ) Verschiedene Inhalte macht die Walnuss zu einem gesunden Snack, den man pur sicher immer genießen kann. Zink, Kalium, Magnesium, Calcium und eine ganze Palette an verschiedenen Vitaminen bringt der Kern der Nuss mit sich. "Die Walnuss ist nicht nur lecker und gesund, sie ist auch ein

ganz besonderer Baum", weiß Vivian Böllersen. Die Walnussmeisterin hält am kommenden Donnerstag, 14. November einen Vortrag und informiert rund um die Walnuss. Sie erzählt vom Anbau, der Pflege und der Anwendung der Walnuss und spricht über ihre Bedeutung. Die Zuhörer bekommen beim Vortrag in der Ladengalerie "Stein 40" nicht nur Einblicke in das Gewächs, seine Früchte und Vorzüge, vielmehr kommen sie auch in den Genuss einer Verkostung von Walnuss-Produkten. Vivian Böllersen ist Autorin des Buches "Revival der Walnuss - Neues und altes Wissen zum Walnussanbau in Deutschland". Der Vortrag beginnt am 14. November um 19.00 Uhr, Tickets für die Veranstaltung sind unter der Telefonnummer 03385/ 4953238 oder direkt im Laden erhältlich.