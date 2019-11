Ulrike Gawande

Pfalzheim (MOZ) Keine Hochzeitsfeier ohne Trauung, ist das Motto von Heinz und Ulla Lück aus Pfalzheim. Und so wird sich das Ehepaar am 6. November um 13 Uhr in der kleinen Kirche im Ort anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit bereits ein viertes Mal das Ja-Wort geben. Nach der grünen Hochzeit vor 60 Jahren, bei der die Braut erst 18 Jahre alt war, erneuerten sie ihr Eheversprechen bereits zur Silbernen und dann auch zur Goldenen Hochzeit vor zehn Jahren.

60 Jahre verheiratet

"Uns erfüllt es mit Stolz, so lange miteinander verheiratet zu sein", erklärt die 78-Jährige, die als Flüchtlingskind ursprünglich aus der Nähe von Stettin 1953 in den Ort kam. Ihr Mann Heinz, 1931 in Pfalzheim geboren, zeigt in diesem doch emotionalen Moment seinen Sinn für trockenen Humor und ergänzt: "Man kann doch nicht alle Jahre eine andere Frau nehmen." Beide haben in den 60 Jahren ihrer Ehe viel durchgemacht, auch gesundheitlich. "Wir sind dankbar für jeden Tag", so die diamantene Braut, die zwei Häuser weiter von ihrem späteren Bräutigam lebte. "Wir waren Nachbarschaftskinder, haben Völkerball zusammen gespielt."

Auf die Frage, was ihr denn an ihm gefallen habe, sagt Ulla Lück kurz und knapp: "Alles!" Der heute 88-Jährige machte damals Musik, spielte in der Dorfkapelle. Erst mit der Mundharmonika genauso wie sein Bruder, während der Vater Geige und der andere Bruder Akkordeon spielte, später kamen Trompete und ebenfalls Akkordeon hinzu. Bis heute ist er mit diesem Instrument ein beliebter Unterhalter auf Festen. Noten habe er nie gelernt, verrät er. "Ich habe immer nach Gehör gespielt." Am liebsten Melodien, zu denen getanzt werden konnte. Waren es früher Gassenhauer wie der Schneewalzer, sind jetzt vor allem Schlager gefragt. "Heute machen sie Faxen, früher wurde richtig getanzt", bedauert Heinz Lück, der sich mit seiner Ulla selber gern auf dem Parkett bewegt hat. "Früher war mehr los auf den Dörfern", sind sich beide einig. Später ging es daher zu Tanzveranstaltungen nach Neuruppin ins Kreiskulturhaus. Erst mit dem Motorrad und später mit dem Trabi, in den aber auch schon mal acht Zentner Kartoffeln geladen wurden, erinnert er sich.

Während Ulla Lück als ausgebildete landwirtschaftliche Facharbeiterin bis zur Rente 30 Jahre lang am Herd in der LPG-Küche stand, verdiente sich Heinz Lück erst als selbstständiger Landwirt und ab 1961 in der LPG sein Geld. Nach einer Operation an der Bandscheibe musste er seine Tätigkeit in der Traktorbrigade jedoch 1967 aufgeben und arbeitete fortan als Schlosser auf der nahen Putenfarm. An seiner Frau, die schon als Mädchen mit dem Vater auf dem Feld wirtschaftete, das Gespann fuhr oder im Winter im Wald ackerte, beeindruckte ihn, dass sie mit anpacken konnte. "Sie hat mir einfach gefallen und sie war fleißig", resümiert der 88-Jährige. Und ergänzt: "So wählerisch war man damals nicht und eine hübsche Frau hat man nicht alleine." Sein liebevoller Blick zu seiner Angetrauten, strafen seine Worten lügen. Doch die Hochzeit musste warten bis erst die Ernte eingefahren und die Kartoffeln geerntet waren. "Danach ist Zeit zum Heiraten", habe ihm sein Schwiegervater gesagt, so Heinz Lück, als er um die Hand von Ulla bat. Die sagte gern ja. "Ich hatte damals Angst, dass das Heiraten verboten wird", erinnert sie sichan die schöne Feier. Ihr Mann scherzt: "Und ich habe gezittert, vor Angst und vor Kälte."

Familie steht für das Paar bis heute, trotz aller Aktivitäten in Seniorenclubs, bei den Landfrauen, im Verein zur Organisation des Heidefestes oder in der Jagdgenossenschaft, ganz oben. "Wir freuen uns, abends auch mal zuhause zu sein", sagen sie, die auch gerne die Welt entdecken. Wenn sie von ihren Reisen mit den Jagdhornbläsern aus dem Emsland nach Norwegen oder Rom erzählen, geraten sie ins Schwärmen. Früher ging es an die Ostsee. Die Söhne wurden 1962 und 1965 geboren. Mittlerweile füllen zusätzlich fünf Enkel und vier Urenkel den Familientisch. Alle leben in der Nähe – zwei Enkel und ein Sohn mit ihren Familien sogar in Pfalzheim. "Wir sind eine Familie und halten zusammen."