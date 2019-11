Roland Becker

Velten (MOZ) Entgegen einer ersten Ankündigung der Havellandautobahn GmbH vom Dienstag wird die Sperrung der Veltener Autobahnbrücke (Höhe Restaurant Weimann) doch umfassender sein. Anders gesagt: Nichts geht mehr. Die Vollsperrung, die nun auch die Linienbusse, Fahrradfahrer und Fußgänger betrifft, beginnt am Donnerstag, 7. November, um 10 Uhr und dauert voraussichtlich bis Sonnabend, 18 Uhr. Sie steht in Zusammenhang mit Brückenarbeiten an der Autobahn.

Die OVG weist darauf hin, dass die Busse der Linie 824 (Hennigsdorf-Oranienburg) ab der Haltestelle Marwitz-Turnhalle von der üblichen Linienführung abweichen. Sie fahren in beiden Richtungen ohne Halt über Vehlefanz und Bärenklau. Die Haltestellen in Leegebruch werden angefahren. Fahrgäste müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen. Ab Marwitz-Turnhalle wird ein Shuttle-Verkehr angeboten, der die Veltener Haltestellen anfährt und an der Haltestelle Weimann endet. Vonseiten der OVG wird darauf hingewiesen, dass zwischen Velten und Hennigsdorf auch die stündlich verkehrende Buslinie 807 genutzt werden kann. Die Abfahrtzeiten des Shuttles und alle anderen Änderungen während dieser Sperrung sind unter www.ovg-online.de zu erfahren.

Der Autoverkehr wird bis Sonnabend in beiden Richtungen über Marwitz und Eichstädt umgeleitet.