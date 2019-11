Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In eine Erdgeschosswohnung in einem Neuruppiner Mehrfamilienhaus ist am Dienstagabend eingebrochen worden. Die Täter kamen durch das Fenster. In den Zimmern wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem ein Tablet gestohlen – Schadenshöhe etwa 90 Euro. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren.