Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmittag auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Fehrbellin einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht. Der Senior, der in Richtung Berlin unterwegs war, wurde von einem anderen Auto überholt. Dabei hat sich der Mann offenbar so sehr erschrocken, dass er sein Auto auf den Standstreifen steuerte und schließlich gegen die Leitplanke krachte und diese auf einer Länge von rund 100 Meter beschädigte, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.