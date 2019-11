Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Gute Nachrichten hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller den Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung zu verkünden: Nach 2002 ist die Stadt erstmals wieder nicht in der Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen und vom zuständigen Innenministerium prüfen und absegnen zu lassen. "Für unsere Stadt ist das eine ganz erhebliche finanzpolitische Zäsur und das stärkt die Selbstverwaltung in Brandenburg an der Havel", so Scheller. Gelungen ist das durch den ausgeglichenen Doppelhaushalt für 2019/2020. Da im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 auch der Haushalt 2020 ausgeglichen beschlossen wurde, wird dieser automatisch direkt am 1. Januar 2020 wirksam, sodass dafür auf keine weiteren Genehmigungen gewartet werden muss.

Parallel zum Abbau des Gesamtfehlbetrages ist es auch gelungen, den Kassenkredit von 171 Millionen im Jahr 2015 auf aktuell rund 83 Millionen Euro zurück zu führen. Darin ist die erste Zahlung des Landes im Rahmen der Teilentschuldungsvereinbarung von 11,7 Millionen Euro bereits enthalten. Zusätzlich erfolgt weiter die Tilgung ordentlicher Kredite mit jährlich 2,2 Millionen Euro. "Im Jahr 2020 werden wir einen Stand von unter 10 Millionen Euro erreichen", ist sich Scheller sicher. Insgesamt hat die Stadt in den vergangenen zehn Jahren 100 Millionen Euro an Krediten abgebaut.

Um den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, haben die Stadtverordneten ein freiwilliges HSK beschlossen, um auch weiterhin sparsam mit den finanziellen Mitteln umzugehen. Dennoch soll investiert werden, nach 14,6 Millionen Euro in diesem Jahr stehen für 2020 22,3 Millionen Euro für Investitionen zu Verfügung. Diese werden schwerpunktmäßig im Bereich der weiteren Sanierung von Schulen und Schulsportstätten und der öffentlichen Infrastruktur liegen.