Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Für eine hitzige Auseinandersetzung sorgte die Petition von Boris Angerer von der Bürgerinitiative Packhof: "Bürgerbeteiligung ist öffentlich! Petition zum Beschluss 189/2019 Entwicklung des Packhofgeländes - Bildung eines Werkstattgremiums" in der letzten Sitzung der Stadtverordneten. Mit der Petition fordern die Petenten, dass das Werkstattgremium, das sich mit den Ergebnissen des Ideenwettbewerbs zur Entwicklung des Packhofgeländes befassen soll, öffentlich und nicht wie von den Stadtverordneten beschlossen, nicht öffentlich tagt. Nachdem der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen am 14. Oktober folgende Empfehlung abgegeben hatte: "Der SVV wird empfohlen, das Werkstattgremium zum Ideenwettbewerb öffentlich tagen zu lassen und damit der Petition zuzustimmen", sollten nun die Stadtverordneten ihren Segen dazu geben. Nach langwieriger Diskussion einigte man sich auf einen Kompromiss: Die Termine der Werkstattgremien sollen zweigeteilt stattfinden. Am Anfang wird das Gremium nicht-öffentlich arbeiten, dann im Anschluss, nach etwa zwei Stunden, die Öffentlichkeit zur Sitzung hinzuziehen. Der Moderator wird die Arbeit zusammenfassen und präsentieren, die Öffentlichkeit kann Nachfragen stellen. 24 Stadtverordnete stimmten dem zu, 14 waren dagegen, einer enthielt sich.