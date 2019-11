Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Brandenburg. Ana Finta, Dr. Lieselotte Martius und Wolfgang Brust werden als "Persönlichkeiten, die sich insbesondere auf politischem, wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, sportlichem oder humanitärem Gebiet Verdienste erworben haben, die geeignet sind, das Ansehen der Stadt zu mehren, das Wohl ihrer Einwohner oder die Entwicklung der Stadt zu fördern" mit der Ehrenmedaille der Stadt Brandenburg ausgezeichnet. Das haben die Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Ana Finta fand als freischaffende Künstlerin Anfang der 1990er Jahre in Brandenburg an der Havel ihre neue Heimat. "Seit dieser Zeit ist sie prägend für die Stiftung Wredowsche Zeichenschule und hat über 1.000 Menschen in der Malerei und bildenden Kunst unterrichtet. Ihr ehrenamtliches Engagement steht in engem Zusammenhang mit ihrer Arbeit", heißt es in der Begründung für die Auszeichnung. So hat sie aufstrebende künstlerische Talente auch nach ihrer Aufnahme an namhaften Kunstschulen als Mentorin ehrenamtlich begleitet. "Dank ihres ehrenamtlichen Engagements kann die Stadtgesellschaft stolz darauf sein, dass aus Brandenburg an der Havel etliche Künstler erfolgreich den Sprung in die Professionalität geschafft haben und heute durch und von ihrer Kreativität und Kunst leben können. Ebenfalls gebührt Ana Finta die Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz für die gesellschaftliche Anerkennung und Bedeutung der Bildenden Kunst", heißt es weiter. Anlässlich ihres 70. Geburtstages in diesem Jahr soll sie nun ausgezeichnet werden.

"Dr. Lieselotte Martius ist Mitbegründerin des Unabhängigen Bürgervereins Plaue und war langjährige Ortsvorsteherin bzw. Ortsbürgermeisterin von Plaue. Sie hatte dieses wichtige Amt vom 31.08.1994 bis zum Ende der vergangenen Wahlperiode inne. Damit übte sie diese ehrenamtliche Funktion so lange aus, wie keine andere Person in den restlichen Ortsteilen der Stadt Brandenburg an der Havel", heißt es in der Begründung zu Dr. Lieselotte Martius. Als Ortsvorsteherin leistete sie in den letzten 25 Jahren einen großen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung Plaues in allen Bereichen des öffentlichen Lebens - so in der Stadtentwicklung, im Kultur- und Vereinsleben und im Denkmalschutz. "Mit Engagement und Augenmaß, Freude und Temperament, Kompromissfreudigkeit und Kompromisslosigkeit hat sie für Plaue und seine Bewohnerinnen und Bewohner gekämpft. Dafür genießt sie - auch parteiübergreifend - große Achtung weit über Plaue hinaus", heißt es weiter. Als langjähriges Mitglied der SVV fühle sie sich zudem auch für die Belange der gesamten Stadt mitverantwortlich. Für ihr beispielgebendes Engagement soll ihr nun mit der Ehrenmedaille Danke gesagt werden.

"Wolfgang Brust ist seit 1972 eines der aktivsten Mitglieder des Brandenburger Karnevals Club "BKC". Er hat in verschiedenen Positionen und Funktionen durch sein Engagement dazu beigetragen, diesen traditionsreichen Verein zu stärken und ihn weit über die Stadtgrenzen hinaus zu einer anerkannten kulturellen Größe werden zu lassen. Nach seinem Beitritt in den BKC stellte er einen großen Teil seiner Freizeit in den Dienst einer niveauvollen karnevalistischen Unterhaltung für das Publikum aus der Stadt und der Region", begründen die Stadtverordneten die Auszeichnung für Wolfgang Brust. Und weiter: "Das hervorragende und langjährige ehrenamtliche Engagement von Wolfgang Brust im BKC verbunden mit seinem Einsatz für das gesellschaftliche und kulturelle Leben in seiner Heimatstadt soll mit der Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Brandenburg an der Havel gewürdigt werden." Beim BKC war und ist Wolfgang Brust eine anerkannte Integrationsfigur. Alle im Verein - von den Kleinen bis zu den Großen - kennen ihn. Er hat für alle ein offenes Ohr und ein aufmunterndes Wort. Die Wertschätzung für ihn wird nicht zuletzt auch dadurch deutlich, dass er in den vergangenen Jahren von der "karnevalistischen Familie" zahlreiche hohe Würdigungen erfahren hat, u.a. durch den Bund Deutscher Karneval und den Karneval Verband Berlin-Brandenburg. Mit dem Ende der letzten Saison Anfang März 2019 ist Wolfgang Brust als Aktiver von der Bühne zurückgetreten.