Schwedt (MOZ) Haftbefehleerlassen

Zwei Haftbefehle verkündete eine Richterin des Amtsgerichts Schwedt am Dienstagnachmittag gegen zwei polnische Staatsbürger. Die beiden waren am Vortag von der Gemeinsamen operativen Fahndungsgruppe, bestehend aus Zoll, Bundes- und Landespolizei, mit einem Wohnmobil in Tantow gestoppt worden. Das Fahrzeug, gestohlen in Hamburg, war mit niederländischen Kennzeichen bestückt, die sich als gefälscht herausstellten. Außerdem war der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde wie auch seine 22-jährige Beifahrerin festgenommen und beide erhielten Anzeigen wegen Hehlerei und Kennzeichenmissbrauch. Der Fahrer erhielt außerdem eine Anzeige wegen des Fahrens ohne gültige Dokumente. Die Polizei stellte das Wohnmobil sicher und informierte den Besitzer. Die Täter wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.