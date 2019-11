Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Sie standen in ihrer Kindheit hinter dem Röhrenfernseher, der damals noch Beine hatte und mit Türen aus dem Wohnzimmerambiente verbannt werden konnte: zum Licht wachsende Monstera. Große, grüne Blätter, die nach einem zu greifen scheinen. Aus dem Fensterblatt fertigte Ulrike Schmidt Monotypien für ihre neue Ausstellung "Monstera & Co.", die am Donnerstag, 7. November, um 18 Uhr in der Museumsscheune Kremmen eröffnet wird.

Die Technik ist eine spezielle: Anders als bei anderen Verfahren sei nur ein Abdruck möglich, so Ulrike Schmidt, und keine Vervielfältigung. "Jeder ist ein Original." Das habe sie fasziniert. Eine Chance, mehr nicht.

Inspiration findet die Papierkünstlerin, die in Kremmen einen eigenen Laden betreibt und Workshops gibt, in der Natur. So hat sie ihre Abdrucke mit Gräsern unterlegt, die den Bilder zusätzliche Struktur verleihen. Ihre Drucke von Hortensienblättern lösen dabei unterschiedliche Assoziationen aus: "Für mich sehen sie aus wie Zitronen", sagt die Künstlerin. Andere müssten an Fische denken, an Kois.

Neben den Abdrucken, unter anderem auch von Heringen (eine Schablone kam zum Einsatz, kein echter Fisch), sind mehrere Naturfotos aus einem verregneten Sylt-Urlaub zu sehen: Tief hängende, mit Regen vollgesogen wirkende Wolken.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Januar in der Kremmener Museumsscheune, Scheunenweg 49, zu den Öffnungszeiten der Touristeninformation zu sehen. Nur am 4. Advent bleiben die Türen zu.