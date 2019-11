Sandra Euent

Nauen (BRAWO) In der Nauener Marktstraße sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Männer in Streit geraten. Ein Zeuge meldete die lautstarke Auseinandersetzung der Polizei. Diese konnte die Situation beruhigen. Die beiden polizeibekannten 25 und 29 Jahre alten Männer waren in Streit geraten und einer hatte dem anderen ins Gesicht geschlagen. Die Polizisten nahmen eine Anzeige und sowie die Personalien der beiden auf, die dann jeder seiner Wege gingen.