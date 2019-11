MOZ

Strausberg (MOZ) Bei einer Auseinandersetzung auf dem Bahnhof Strausberg ist am späten Dienstagabend ein Russe verletzt worden. Bereits im Zug zwischen Berlin und Küstrin war es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und einem 24-jährigen Mann aus Afghanistan gekommen. In Strausberg stiegen beide Männer aus und der Jüngere schlug dem Äteren eine Bierflasche an den Kopf, was eine Verletzung nach sich zog. Die inzwischen informierte Polizei griff sich den Mann in Eggersdorf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Der Angegriffene konnte weiterreisen.