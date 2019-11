MOZ

Strausberg (MOZ) Unbekannte brachen zwischen dem 30. Oktober und dem 5. November eine Kellertür an einem Einfamilienhaus im Wiesenweg auf. Mit Werkzeug aus dem Keller gelangten sie in den Wohnbereich und durchsuchten alle Räume. Offenbar kochten und aßen die Täter in der Küche. Es fehlen Lebensmittel und eine Decke. Hinterlassen wurden Handschuhe, eine Taschenlampe und eine Mütze.