Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für diejenigen, die es nutzen, ist es eine große Hilfe, ihr Leben eigenständig bewältigen zu können. Für diejenigen, die es im Wortsinn am Laufen halten, ist es eine Freude:

"Es macht Spaß", sagt zum Beispiel Hans-Peter Kränkel. Seit 2014 ist er ehrenamtlicher Fahrer beim Senioren-Einkaufs-Mobil (SEM), das vom Eisenhüttenstädter Verein Engel (Engagiert Ehrenamt leben) betrieben wird. Er gehört zu einem Stamm von derzeit acht Freiwilligen, die jeweils donnerstags Senioren mit einem Transporter zum Einkaufen bringen, vorwiegend zu Kaufland und zu den Discountern in der Friedrich-Engels-Straße. Hans-Peter Kränkel erzählt, dass er eine Aufgabe gesucht hat, wo er sich ehrenamtlich engagieren kann – und hat sie beim SEM gefunden. Im Schnitt ein bis zweimal im Monat ist er donnerstags zwischen 9 und 13 Uhr unterwegs.

Auch Kathrin Kähne, die seit vorigem Jahr als Ehrenamtliche die Touren mit begleitet, betont: "Es macht sehr viel Spaß." Man kennt sich untereinander und immer wieder ergibt sich ein nettes Pläuschchen.

Seit März 2012 gibt es das SEM und hat sich inzwischen in der Stadt fest etabliert, sagt Andrea Peisker, Behinderten- und Seniorenbeauftragte der Stadt Eisenhüttenstadt. Zu Beginn wurden an zwei Tagen Touren angeboten. Inzwischen hat sich der Donnerstag als Einkaufstag etabliert.

Spenden wurden gesammelt

Auch an diesem Donnerstag wird das SEM unterwegs sein. Stammgäste werden allerdings sofort eine Veränderung feststellen. Denn am Mittwoch ist ein neues Fahrzeug in Dienst genommen worden. Dank der großen Unterstützung zahlreicher Spender und Unterstützer konnte ein neues, gebrauchtes Fahrzeug angeschafft werden. Der Vorgänger-Transporter war 19 Jahre alt und da die Reparatur-Kosten überhand genommen hatten, wurde das Fahrzeug abgestoßen, sagt Gudrun Hankowiak, Vorsitzende des Vereins. Eine Zeit lang wurde ein Auto gemietet, zwischenzeitlich Spenden gesammelt. Andrea Peisker erwähnt den Neujahrsempfang der Stadt, wo 3800 Euro zusammen kamen. Auch wurden zum zehnjähriges Bestehen des Vereins symbolisch Anteile am Kleinbus verkauft. Darüber hinaus hat eine Leipziger Hobby-Künstlerin für den Verein Keramik-Engel hergestellt, die verkauft wurden. Mit diesem Grundstock konnte der Verein Lottomittel beantragen, die auch bewilligt wurden und die Finanzierung endgültig gesichert haben.

Am Donnerstag fährt nach vorheriger Anmeldung das SEM zu Einkaufszentren. Senioren werden von zu Hause abgeholt und wieder dorthin zurück gebracht. Es wird um eine Spende von 2,50 Euro je Fahrt gebeten. Anmeldung unter Tel.: 03364 4296028.