Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Weil die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) keine Busfahrer findet und zu wenig Fahrzeuge hat, kann die neue Buslinie durch Birkenwerder nicht wie geplant zum Frühjahr 2020 starten. Das teilte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) am Donnerstagabend in der Gemeindevertreterversammlung mit. Jetzt soll der Betrieb der Linie, die einmal quer durch den Ort geht, voraussichtlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 aufgenommen werden. Laut OVG sei ein früherer Termin nicht möglich, da für den Probebetrieb noch Fahrzeuge angeschafft werden müssten. "Insbesondere beim Fahrpersonal herrscht derzeitig ein großer Mangel auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt, so dass es im Moment nicht absehbar ist, wann die OVG in der Lage sein wird, die gewünschten Leistungen zu erbringen", gibt die Gemeindeverwaltung die Auskunft der OVG weiter.