Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der eine arbeitet im Schichtdienst an einer Autobahn-Tankstelle, der andere kennt sich mit Wasserbüffeln aus und wird deshalb auf einem Bauernhof in der Prignitz als Kollege geschätzt, und die Familie mit den vier kleinen Kindern ist in Cottbus super angekommen. Trotzdem sollen all diese Menschen und noch etliche gut integrierte Flüchtlinge mehr die Bundesrepublik verlassen.

Das hat Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) so entschieden, indem er sich über das Votum der Härtefallkommission des Landes hinwegsetzte. Der Protest der Kommission hat am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Sie wirft Schröter Willkür und Geringschätzung ihrer Arbeit vor. Die Unzufriedenheit war schon länger groß. Dass der Minister jüngst von acht Fällen vier abgelehnt hat, brachte das Fass zum Überlaufen.

Grund genug, sich auch den frisch vorliegenden Bericht der Kommission für 2017/2018 sowie die komplette Statistik für das laufende Jahr anzuschauen. 2019 ist demnach immerhin schon jetzt das Rekordjahr seit Bestehen der Brandenburger Härtefallkommission. 24 Ersuchen wurden an das Ministerium gerichtet, elf bewilligt und fünf abgelehnt. Der Rest ist noch offen.

Niedersachsen hat 136 Fälle

Sind 24 Fälle und damit 60 Personen, für die die Kommission um Bleiberecht bittet, nun viel oder wenig? Und wie steht Schröter mit seiner Ablehnungsquote im Vergleich zu anderen Bundesländern da? In Niedersachsen hat die dortige Kommission 2018 stolze 136 Ersuchen an das Ministerium gerichtet, von denen ganze zwölf abgelehnt wurden. In Sachsen wurden im gleichen Jahr alle 25 Anträge bestätigt, in Mecklenburg-Vorpommern zwei von zwölf abgelehnt. In Brandenburg gab es 2018 in drei von zehn Fällen ein Nein von Schröter.

Er selbst sagt, dass seine auch im Vergleich zu früheren märkischen Innenministern hohe Ablehnungsquote keine Aussagekraft habe. "Weil jeder Fall individuell betrachtet werden muss, kann er auch nicht mit anderen Fällen verglichen werden", argumentiert Schröter in seiner Stellungnahme zum Protestbrief der Kommission. Doris Lemmermeier, Integrationsbeauftragte des Landes und Mitglied der Härtefallkommission, sieht das anders. "Die Ablehnungsquote lügt nicht", sagt sie. Zu berücksichtigen sei zudem, dass die Hürden für Härtefälle in Brandenburg sehr hoch seien. A und O sei die soziale, sprachliche und wirtschaftliche Integration jener Menschen.

Kirstin Neumann, für den Flüchtlingsrat in der Kommission, betont, dass die Mitglieder viel mehr Anfragen hätten als jene Fälle, die dem Minister vorgelegt werden. Es sei "fatal", dass Schröter vor den jüngsten vier Ablehnungen das Gremium nicht kontaktiert habe. "Dafür fehlt mir das Verständnis. Wir diskutieren doch die Fälle intensiv, setzen uns mit kritischen Fragen auseinander und kommen dann mit Zwei-Drittel-Mehrheit zu einem Ergebnis. Vielleicht hätten wir in drei der vier abgelehnten Fälle seine Bedenken ausräumen können, wenn er mit uns geredet hätte", sagt Kirstin Neumann.

Streng vertrauliche Begründung

Warum Schröter zum Beispiel dem aus Pakistan stammenden "Wasserbüffelflüsterer" das Bleiberecht verweigert oder jener tschetschenischen Familie, deren ältestes Kind in Cottbus bereits zur Schule geht, ist streng vertraulich. Die Härtefallkommission betont lediglich, dass sie die Begründungen des Ministers für völlig unzureichend halte. Kirstin Neumann will vor allen Dingen nicht in den Kopf, wie Schröter das harte Vorgehen mit seinem Parteibuch vereinbaren kann: "Wir reden hier über dringende humanitäre Gründe, die für ein Bleiberecht sprechen. Und er ist in der SPD."

Schröter sagt über seinen Umgang mit den Härtefallersuchen lediglich: "Ich habe mich immer an den mir wichtigen Maßstäben von Recht und Gesetz orientiert." Fachkräftemangel sei jedenfalls kein Entscheidungskriterium, so der 65-Jährige.