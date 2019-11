Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) In der Debatte um die Zukunft des Oranienburger Kornspeichers sollen am 19. November Nägel mit Köpfen gemacht werden. Stadtverordnete, Verwaltung und Investor wollen bei einer Sondersitzung des Bauausschusses die Köpfe zusammenstecken und eine Lösung für das denkmalgeschützte Gebäude finden.

Zuletzt waren die Fronten verhärtet. Die Stadt fordert den Erhalt des Speichers, die Investoren der Hamburger TAS-Gruppe wollen dafür finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe sehen. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) schließt einen Zuschuss aus städtischen Mitteln mit Blick auf nötige Investitionen in der Stadt aber kategorisch aus. Es droht der Abriss. Ein Antrag dafür wurde von der TAS-Gruppe bei den zuständigen Behörden schon gestellt. Der Denkmalschutz prüft den Antrag noch.

Die Linken im Stadtparlament haben Ende vergangener Woche gefordert, alle möglichen Optionen für den Speicher noch vor der Versammlung auf ihre Chancen und Risiken hin abzuklopfen. Es ergebe keinen Sinn, eine weitere Informationsveranstaltung einzuberufen, in der nur die bereits bekannten Positionen ausgetauscht werden, erklärte Fraktionschef Ralph Bujok am Freitag.

Einen möglichen Kompromiss hat nun der Lehnitzer Historiker Bodo Becker skizziert, der sich seit Jahren intensiv mit der Geschichte der Stadt Oranienburg beschäftigt. Sein Urteil: Der Kornspeicher ist zwar stadtbildprägend, der Erhalt des Bauwerkes aber kein Dogma. Er empfinde die öffentliche Empörung über die Abrisspläne bisweilen als scheinheilig. "Jahrzehntelang hat sich die Stadt nicht um ihre historische Bausubstanz gekümmert, auch nicht um den Speicher", befindet Becker, betont aber auch, dass sich der Vorwurf vor allem auf die Verantwortlichen in der DDR bezieht.

Ausgerechnet ein Historiker spricht sich nun für den Abriss des Speichers aus? Nicht wirklich. Eine Option wäre für ihn, den Speicher abzureißen und in Teilen originalgetreu nachzubauen. Ein Frevel? "Nein", sagt Becker. "In Berlin wurde das Stadtschloss auch neu aufgebaut, in Dresden die Frauenkirche. Der Turm der Garnisonskirche in Potsdam ist auch nicht das Original." Der Oranienburger Kornspeicher besteche durch seine Höhe und durch die neobarocke Dachkonstruktion. "Dadurch prägt er die Silhouette der Stadt wie die Nicolaikirche oder das Schloss. Er stellt damit ein Wahrzeichen dar, das es zu erhalten gelte." Es müsse aber nicht zwangsläufig das Original sein. Auf den Punkt gebracht: Der Speicher könnte neu gebaut und neu genutzt werden. Das Dach sollte aber dem historischen Vorbild entsprechen. "Ein ersatzloser Abriss wäre dagegen ein großer Verlust für Oranienburg. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Stadt und der Investor auf einen Kompromiss einigen, bevor es zu spät ist."

Die TAS hatte im Speicher ursprünglich Wohnungen bauen wollen, von den Plänen aber wegen der maroden Bausubstanz aber Abstand genommen. Die Investoren argumentieren, dass die Baukosten durch den Verkauf der Wohnungen nicht refinanziert werden können. Damit wird auch der Abrissantrag begründet.

Die Arbeiten an den Neubauten auf dem Speichergelände am Louise-Henriette-Steg laufen aber weiter.