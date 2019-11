Andreas Wendt

Leipzig (MOZ) Er ist seit fünf Jahrzehnten im Geschäft: Der gebürtige Südafrikaner Howard Carpendale (73) zählt zu den beliebtesten Schlagersängern Deutschlands. Mit "Die Show meines Lebens" ist er bald in Berlin.

Herr Carpendale, was ist für Sie entspannender: Vor Erscheinen eines neuen Albums ein Interview nach dem anderen zu geben oder jeden Abend auf der Bühne zu stehen?

Anstrengender sind schon die Promotion-Tourneen als eine Tournee von Konzerten, weil man jeden Tag – wir machen das jetzt aktuell seit zweieinhalb Wochen – ganz verschiedene Dinge macht, mal ein Foto, mal ein Video, mal ein Interview. Und das noch in verschiedenen Locations. Insofern ist die Tournee dagegen ein bisschen Erholung. Das ist aber keine Attacke gegen die Journalisten…

Aber ich kann mir vorstellen, dass sich die Fragen in den Interviews ähneln…

Die Frage von Ihnen beispielsweise ist noch nie gekommen. Also ein guter Anfang.

Eigentlich wollte ich zum Einstieg wissen, wie ich die "Die Show meines Lebens", mit der Sie in Berlin begannen und mit der Sie bald in anderen Städten Deutschlands gastieren, und jetzt Ihr Album "Symphonie meines Lebens" zu deuten habe. Das klingt irgendwie nach dem großen Finale Ihrer Karriere, nach einem Vermächtnis. Ist das so?

Es ist nicht so gemeint. Es hat schon etwas damit zu tun, einen großen Kreis zu schließen, das schon. Aber ich will und werde nicht bekannt geben, dass ich in Zukunft aufhöre.

Das haben Sie ja bereits einmal gemacht.

Eben.

Sie sagten in einem Interview, Sie widmen Ihr neues Album Ihren Söhnen. Warum?

Ich glaube, ich habe noch nie ein Album gemacht, das so umfassend war, was meine Gedanken, mein Leben und den Typ, der ich bin, trifft. Ich empfinde dieses Musikwerk hier, was ich früher nicht unbedingt in der Form getan habe, als sehr, sehr glaubwürdig und sehr persönlich. Und dieses Album ist für meine Söhne. Ich habe es den beiden gegeben und gesagt, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin und ihr irgendjemandem zeigt, was euer Vater getan hat und demjenigen 700 Titel vorspielen könntet, dann würde ich beide bitten, dieses Album vorzuspielen. Dieses Album bin ich. Das ist so, wie sie mich in Erinnerung behalten sollen.

Haben Sie auch einen Song Ihres Lebens?

Wahrscheinlich mehrere. "Nachts, wenn alles schläft" ist die Nummer, die mein Leben begleitet als der erfolgreichste Song meines Lebens. Nicht, weil er sich am meisten verkauft hat, sondern weil es ein Song ist, auf den die Leute bei öffentlichen Auftritten warten und auf den sie am allerstärksten reagieren. Das Lied "Symphonie meines Lebens" als Dankeschön an das Publikum ist mir unheimlich wichtig. Ich empfinde diesen Text als einen Traum. Das sind genau die Worte, die ich brauchte, um Menschen über 50 Jahre in diesem Land zu begleiten. Ich habe in diesem Land sehr viele wunderschöne Jahre gelebt. Als ich als Südafrikaner hierher kam, brauchte ich fünf Jahre, um mich wohlzufühlen. Ich kann hier deutsch leben als jemand, der auch einigermaßen gut deutsch spricht, auch wenn es nicht perfekt ist. Dafür will ich danke sagen.

Nun haben Sie Ihr neues Album mit dem Royal Philharmonic Orchestra in den legendären Londoner Abbey Road Studios aufgenommen. Es war ja auch das Gewandhausorchester in Leipzig im Gespräch. Sie haben sich für London entschieden. Weil die Studiomiete nach dem Brexit teurer wird oder warum?

(lacht) Nein. Das Leipziger Orchester war unsere erste Idee. Die Royal Philharmoniker-Idee ist nicht von mir gekommen, sondern von Seiten der Plattenfirma. Höher kann man die Messlatte eigentlich nicht legen. Das ist für uns ein Traum. Wir hätten es auch in Leipzig gemacht, aber das hat nicht geklappt.

Sie präsentieren auf dem Album viele Best of-Titel im neuen Gewand, was nicht nur an der Orchesterbegleitung liegt, sondern auch an Ihrer ungewohnten Interpretation. Nach welchen Kriterien haben Sie die Titel ausgesucht? Mussten sie orchestertauglich sein?

Ich habe acht Hits ausgesucht, die die Leute hören wollen. Die wollen Ti Amo genauso hören wie Hello again. Wir hatten einen hervorragenden Arrangeur in England, der mit diesem Orchester arbeitet. Ich habe auch seinen Rat befolgt. Ich glaube, er hat sogar einen Titel abgelehnt, weil das nicht funktioniert hätte. Im Grunde genommen haben wir aber diese acht oder neun Hits, plus der "Symphonie meines Lebens" und einem Titel, den ich persönlich sehr liebe – "Nachts in New York City" ausgewählt.

Was mich interessiert: Sie erwähnen etwas, was andere nicht so richtig hören. Nämlich diese anderen Interpretationen. Das freut mich, dass Sie das so empfinden, weil ich habe sehr, sehr lange daran gearbeitet, diese Titel zu interpretieren und nicht zu singen.

Hat Sie der Ort, also die Studios, in denen schon John Lennon am Klavier saß, zusätzlich motiviert und inspiriert?

Es gibt nur eine Abbey Road. Ich habe auch das Glück gehabt, im Gloria Estefan-Studio in Miami arbeiten zu können und hatte auch ein schönes Gefühl dort. Aber Abbey Road ist schon die Krönung. Ich habe eine Liste gesehen, wer da schon alles gewesen ist. Michael Jackson, Lady Gaga, also fast alle außer Elvis.

Was ist das für ein Gefühl, wenn ein ganzes Orchester, und dann auch noch ein solch renommiertes, Ihre Songs intoniert?

Wenn man auch noch dort ist und hört zu, wie sie sich einstimmen, bis sie warm sind und spielen. Man macht den ganzen Prozess mit, dann hört man Melodien, die man nicht nur bald singen wird, sondern auch komponiert hat, dann kommt man sich für einen Moment schon vor wie ein großer Komponist.

90 Stunden haben Sie in London gesungen…

Ja, man bekommt eine Abrechnung vom Studio, und darauf stand: Gesang 90 Stunden. Ich hab das ganze Album einmal durchgesungen, alles wieder gelöscht, noch einmal durchgesungen und dann auch das korrigiert. Bei diesem Orchester muss man ein wenig denken wie ein Schauspieler und nicht wie ein Sänger.

Sie haben die 70 überschritten, haben Preise für Ihr Lebenswerk bekommen, ein Buch geschrieben. Wenn Sie zurückblicken: Gibt es viel in Ihrem Leben, das Sie anders gemacht hätten?

Ich habe einen Weg gewählt, der mir Spaß gemacht hat. "Das schöne Mädchen" hat mit "Laura Jane" überhaupt nichts zu tun, und "Laura Jane" hat mit "Ti Amo" überhaupt nichts zu tun. Ich habe wirklich ein buntes Portfolio von Liedern. Ohne andere Kollegen namentlich zu nennen. Ich glaube, viele folgen der Regel, die die Presse von ihnen verlangt: Du musst Dir treu bleiben. Ich finde, das ist der falscheste Rat, den es gibt. Treu bleiben heißt Stillstand für mich. Mein einziges Motto war immer: Wenn Du einen Fehler machst, dann mach einen guten Fehler. Mit einem guten Titel, zumindest qualitativ. Wenn die Leute sagen, das ist mir zu sperrig, dann war es vielleicht zu sperrig.

Aber Sänger zu werden, war für Sie die richtige Entscheidung. Sie hätten ja auch ein Tiger Woods werden können. Sie haben ja über eine Golfer-Karriere nachgedacht.

Tiger Woods wird das nicht gerne hören, was Sie da sagen. Das ist eine andere Geschichte. Aber glauben Sie mir, ich hab neben Bernhard Langner gestanden, wenn er geübt hat. Ich habe das Glück gehabt, mit den besten Spielern der Welt Golf zu spielen, das ist unfassbar.

Welche Herausforderungen warten noch auf Sie?

Ich wünschte, jemand hätte mal den Mut, mit mir einen richtigen Film zu machen. Ich möchte gern eine Rolle haben, wo der Regisseur mich mal treten muss und mir sagt: Du kannst es besser.

Woran scheitert es? An der Zeit oder an den Angeboten?

Ich glaube, es scheitert an der Tatsache, dass deutsche Regisseure Angst haben. Was mit Dieter Hallervorden passiert ist, fand ich mutig und toll und in Amerika eigentlich normal. Dort engagiert man für "Evita" eine Madonna, das empfinde ich als einen sehr mutigen Schritt. Wahrscheinlich hat das ein deutscher Regisseur auch gar nicht nötig, was ich auch verstehen kann. Aber ich hoffe trotzdem, dass irgendwann mal jemand kommt, der mit mir etwas machen will.

Schwebt Ihnen da eine ernsthafte Rolle vor oder soll es eher leichte Kost wie Rosamunde Pilcher sein?

Das hätte ich schon längst haben können. Das ist genau, was ich nicht will. Der letzte Film mit meinem Sohn ging ein bisschen in die Richtung. Eine Geschichte, mit etwas Konflikt. Viele Menschen haben eine schöne Tiefe darin gefunden, aber ich würde gern schon etwas drehen, das etwas härter ist.

Wir feiern in diesen Tagen den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie an dem Tag getan haben und wie Sie die Nachricht vom Fall der Mauer erreicht hat?

Ja, natürlich. Ich habe mich gerade angezogen, um beim Sat1-Frühstücksfernsehen mitzumachen. Mein Assistent kam ins Zimmer und sagte: Du kannst Dich wieder hinlegen. Die Mauer ist gerade gefallen. Das war in Hamburg. Sat1 wollte da natürlich nicht über Howard Carpendale berichten, sondern über die Mauer. Das war eins der größten Ereignisse, die ein Mensch in seinem Leben erlebt. Es gibt vielleicht fünf Ereignisse, die man so miterlebt. Das World Trade Center und den Mauerfall, zähle ich unter anderem dazu und sind auch für mich sehr einschneidende Momente im Leben.

Sind Sie an dem Tag noch nach Berlin gefahren?

Nein, bin ich nicht. Diese innige Beziehung dazu hat ein Deutscher viel mehr als ein Südafrikaner, der in der Apartheid aufgewachsen ist. Der Mauerfall bedeutet mir sehr viel für Deutschland und mir war auch klar, dass sich dadurch letztlich in unserer Welt viel ändert. Ich hatte auch keine Beziehung zur DDR. Da durfte ich nie singen. Bis zum Mauerfall war ich nie dort. Ich bin durchgefahren, andere Kollegen haben dort gesungen, aber mit meinem südafrikanischen Pass wurde mir das nicht erlaubt.

Was kommt als nächstes von Ihnen? Nach der Show meines Lebens, der Symphonie meines Lebens?

Wir sind dabei und reiten auf der Erfolgswelle des vergangenen Wochenendes. Heute kommen die Verkaufszahlen raus, auf die wir sehr gespannt sind. Heute morgen hat mir jemand eine SMS geschickt und will mit mir zusammenarbeiten. Ich habe ihm zurückgeschrieben: Lass uns auf das fokussieren, was wir im Moment zu tun haben. Was ich sagen will: Aufhören werde ich nicht, aber ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, was im nächsten Jahr Sinn macht. Ich habe in der letzten Zeit ein paar junge Kollegen kennengelernt, die ich gern unterstützen und mit ihnen in der Musik zusammenarbeiten würde. Und ich warte auf einen Anruf, um einen Film machen zu können.

Von Steven Spielberg…

Das ist sehr unwahrscheinlich.

Infos: Nächste Konzerte in Berlin: 30./31.1. und 1./2.2. (Verti Music Hall)