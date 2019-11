Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Auch in Zeiten einer nahezu herrschenden Vollbeschäftigung in Oberhavel, die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 4,7 Prozent, wagen viele im Landkreis den Schritt in die Selbstständigkeit und lassen den sicheren Job einen sicheren Job sein. Das zeigt auch das große Interesse an der elften Auflage des Gründertags, der am Mittwoch von 14 bis 19 Uhr in der Oranienburger Orangerie stattfand. Wieder hatte die Wirtschaftsförderung Oberhavel (Winto) als Träger des Lotsendienstes dazu eingeladen.

Mit dabei waren, und das machte die Würze der Veranstaltung aus, einige junge Existenzgründer (siehe Interviews) und 15 Netzwerkpartner (siehe Hintergrund). So konnten künftige Selbstständige gleich doppelt absahnen: Durch Erfahrungsberichte Mut schöpfen und sich bei Fachleuten Entscheidungshilfen holen. Sei es bei Banken, bei der IHK, einer Krankenkasse oder anderen Experten. Zusätzlich wurden Talkrunden angeboten, bei dem es beispielsweise um den Businessplan, Social Media, das Marketing oder den Internetauftritt ging.

Knapp 200 Erstgespräche mit potenziellen Gründern hat Claudia Traut vom Lotsendienst Oberhavel in den vergangenen eineinhalb Jahren geführt. 2019 hat sie wegen der großen Nachfrage schon neun Development Center durchgeführt, zwei weitere dieser Gründerseminare sollen noch folgen. Dabei werden die Teilnehmer intensiv in der qualifizierenden Beratung bis zur Gründung beziehungsweise Unternehmensübernahme begleitet.

Die Erfolgsquote ist enorm und spricht für die Qualität der Vorbereitung. "80 bis 90 Prozent der Teilnehmer gründen", sagte am Mittwoch Claudia Traut in Oranienburg. Gehörten etliche Gründungswillige vor Jahren noch zur Gruppe der Langzeitarbeitslosen, hat sich der Trend umgekehrt. Jetzt sind es vor allem Menschen aus dem Berufsleben, die sich eine Selbstständigkeit aufbauen wollen. Zwar seien auch Arbeitslose unter den Gründern, doch deren Zahl geht deutlich zurück. "Vor drei Jahren gab es noch 30 Gründer", sagte Peter Kaminsky vom Jobcenter Oberhavel, jetzt seien es weniger als eine Hand voll. "Das liegt an der Nachfrage nach Fachkräften. Da muss niemand das Risiko einer Gründung eingehen", so Kaminsky.

Bis 2020 geht die aktuelle Förderperiode für den Lotsendienst, finanziert vom Land Brandenburg und dem europäischen Sozialfonds, zu Ende. Hätte Claudia Traut nach 19 Jahren Lotsendienst und etlichen Förderperioden einen Wunsch frei, würde es "Verstätigung" sein, damit junge Selbstständige auch nach der Gründung noch Ansprechpartner finden.