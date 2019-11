MOZ

Eberswalde Ein 34-Jähriger betrat am Dienstagnachmittag die Wache Am Markt und brüllte lautstark drauflos. Anwesende Besucher wurden in andere Räumlichkeiten gebracht und es wurde versucht, den Störenfried zu beruhigen. Das wollte dieser nicht und schubste die Beamten weg. Dennoch konnte der 34-Jährige überwältigt werden. Im Eifer des Gefechts wurde eine Uniform beschädigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam er vorsorglich in Gewahrsam, ehe er in ein Krankenhaus überstellt wurde.