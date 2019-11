Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nicht nur ein "Herz aus Stahl", sondern auch ein Herz für junge Nachwuchskünstler haben die Initiatoren des gleichnamigen Hütte-Songs gezeigt. Nachdem der Song beim Stadtfest in diesem Jahr auf der Hauptbühne erstmals zu hören war – gesungen von Tina Söllner aus Ratzdorf, die im Background von etwa 100 Männern und Frauen unterstützt wurde, gab es danach CDs davon zu kaufen. "Der Erlös ist zu 100 Prozent für die Axel-Titzki-Stiftung bestimmt", erklärte Tina Söllner bereits im Vorfeld des Stadtfestes Ende August.

Der Eisenhüttenstädter Komponist und Musiker Axel Titzki (1968-2017) hatte Tina Söllner einst entdeckt. Für sie ist der Song mehr als ein Song, für sie ist er eine Herzensangelegenheit.

Viel Geld für den Nachwuchs

Nun wurde jüngst der symbolische Scheck überreicht. Entgegengenommen hat ihn Andrea Titzki, Gründungsmitglied der Stiftung und Vorstandsvorsitzende. 700 Euro waren zusammengekommen. "Das ist eine ganze Menge", zeigte sich Andrea Titzki erfreut. Das Geld werde in die Nachwuchsförderung im Rahmen des Musikförderpreises "Axel" gesteckt. Dort sei es sehr gut angelegt. Der Preis wurde in diesem Jahr erstmals vergeben, ging an die Frankfurter Nachwuchsband Self Control.

Hinter dem Projekt Hütte-Song steht übrigens die GSM Training & Integration GmbH, ein Bildungsträger, der für das Kommunale Jobcenter tätig und offizieller Spendengeber ist. Der Text des Songs geht auf eine extra dort initiierte Umfrage unter Eisenhüttenstädtern zurück. Die wurden nämlich gefragt, was sie toll finden an ihrer Stadt. Schon damals wurden dem Song Ohrwurm-Qualitäten nachgesagt. In der Kleinen Bühne wurde er dann mit vielen Freiwilligen eingesungen. Vertreter von GSM – der Bildungsträger sitzt in der Beeskower Straße – durften somit bei der jetzigen Scheckübergabe neben Tina Söllner nicht fehlen.

Andrea Titzki konnte dort berichten, dass die Bewerbungsphase für den zweiten "Axel" bereits läuft. Noch bis Ende Februar können sich junge Musiker – solo oder als Band – bei der Stiftung bewerben. "Die ersten Bewerbungen aus Frankfurt und Eisenhüttenstadt sind schon eingegangen", berichtete die Stiftungschefin und fügte mit einem Schmunzeln hinzu. "Aber es sind natürlich nie genug." Bislang seien nur Bands dabei.