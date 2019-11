Silvia Fichtner

Frankfurt (Oder) Der Spatz ist wieder da! Wie jedes Jahr im November. Oben sitzt der knubbellige Transvocalist auf einer Mauer, die er mit seinen dünnen Beinen traktiert. "A Mury runa – Und die Mauern werden fallen" trällert er. Die Liedzeile des Polen Jacek Kaczmarski aus der Solidarnosc-Zeit ist der weitgreifende Leitfaden der 16. Transvocale, die vom 21. bis 23. November Weltmusik- und Chansonfreunde hierher an die Oder ruft – in die Doppelstadt Frankfurt-Słubice.

19 Konzerte an drei Tagen

Die Transvocale ist das einzige Festival für Lied und Weltmusik im Osten der Republik und in Frankfurt an der Oder in diesen Novembertagen der einzige künstlerische Beitrag, der an die Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs 1989 erinnert. Dessen stärkstes Symbol ist die fallende Mauer im gespaltenen Deutschland. Diese Erinnerung ist nicht etwa hymnisch, sondern mal ausgelassen, überschwänglich, ekstatisch, mal nachdenklich, melancholisch, in sich gekehrt. Das befördern die 19 Konzerte der diesjährigen Transvocale auf ihre jeweils ganz eigene Art. Auch in diesem Jahr ist es ein deutsch-polnisches Projekt, das sich musikalisch in die Welt hinein weitet. Gestemmt und präsentiert wird es vom Verein transVOCALE, dem Kleist Forum und dem Słubicer Kulturhaus SMOK, von den Künstlern natürlich und rundherum vielen Helfern dies- und jenseits der Oder. Dazu gehört auch die Euroregion Pro Europa Viadrina, die das Festival finanziell fördert.

Das Programmheft liegt kostenlos in vielen Kultureinrichtungen links und rechts der Oder zum Mitnehmen bereit und schon jetzt werden Tickets verkauft. Kein Anstehen für Karten – einfach hingehen und genießen – das ermöglicht der Festivalpass, mit dem man alle Veranstaltungen besuchen kann. Doch wie immer gibt es auch die Abendkassen.

Das ganze Programm unter: http://transvocale.eu Tagesticket: 23 / 21 Euro / 10 Euro (Schüler und Studenten); Festivalpass: 45 / 40 Euro; Karten unter 0335 4010120 bzw. ticket@muv-ffo.de und unter +49 (0)95 75 82 439 (SMOK)