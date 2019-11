Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Es war eine spektakuläre Show, mit der die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend ihr neues Feuerwehrfahrzeug erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. Purer Stolz war den Mitgliedern des Löschzuges II in der Bäckerstraße anzumerken, als der Rüstwagen, wie bei der Einführung eines neuen Automodells, von hymnischer Musik und Lichteffekten begleitet aus dem in Kunstnebel gehüllten Gerätehaus rollte. Mitglieder der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr standen dabei Spalier und Hannah Ulbricht dirigierte die Ausfahrt wie ein Einwinker ein Flugzeug in die Parkposition mit leuchtenden Stäben.

Lange hatten die Feuerwehrleute vom Löschzug in der Bäckerstraße auf das neue Gefährt warten müssen. Als 2017 der Vorgänger den Geist aufgab, startete die Planung für den Nachfolger. Solange half die Feuerwehr Gramzow mit ihrem Rüstwagen aus, wenn Einsätze schweres Gerät für Bergungen oder andere Hilfseinsätze erforderten.

Bilderstrecke Neuer Rüstwagen für Löschzug 2 Bilderstrecke öffnen

Seit gestern hat der Löschzug unter der Leitung von Ingo Warnei wieder einen eigenen Rüstwagen. "So ein modernes neues Fahrzeug wollten wir nicht einfach ins Gerätehaus stellen und fertig", sagte Jens Bovermin. Er entwarf extra für den Abend eine Choreografie zur feierlichen Inbetriebnahme, damit das Lichtwunder mit ausfahrbarem Mast und erstaunlich heller Fachbeleuchtung auch richtig zur Geltung kommt.

Modernste Hilfssysteme an Bord

Für die Ortswehr ist der moderne Rüstwagen auch eine Herausforderung. In den kommenden Wochen stehen Einweisungen und Lehrgänge auf dem Plan. Sind sie versiert im Umgang zum Beispiel mit dem hypermodernen System Paratech an Bord, mit dem sie Lkw oder Busse, Hauswände oder Gräben schnell und sicher abstützen können, werden sie sicher auch außerhalb von Schwedt zu Einsätzen gerufen. Schon zur Einführung fachsimpelten die Maschinisten fleißig über die neue Leichtigkeit der schweren Geräte, über Akkus, LED-Licht, Fernsteuerung und das Stützsystem aus Amerika.

This browser does not support the video element. Video Der neue Einsatzwagen ist da Videothek öffnen

Maschinist Felix Meyer erinnerte sich, dass er bei der Jugendfeuerwehr anfing, als die Wehr in der Bäckerstraße das letzte Mal ein neues Fahrzeug erhielt, das war vor 21 Jahren. Bürgermeister Jürgen Polzehl verglich das Ereignis mit Weihnachten und Silvester auf einen Tag.