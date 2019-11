Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Auf welche Standortfaktoren kommt es für Unternehmen an? Wie zufrieden sind sie mit dem Umfeld vor Ort? Das wollte die IHK Ostbrandenburg in einer Standortumfrage in Erfahrung bringen. 8300 Mitgliedsunternehmen wurden angeschrieben. Aus Frankfurt beteiligten sich 110 von 590 Firmen. Auch Vertreter der Verwaltung füllten die Fragebögen aus. Die Ergebnisse werden auf fünf Regionalkonferenzen präsentiert – für Frankfurt und Oder-Spree am Mittwoch, 13. November, auf der Burg Beeskow.

Standortkosten zu hoch

Ein Resultat aus Frankfurter Sicht: Viele Unternehmen finden die Standortkosten in der Stadt zu hoch. Auf einer Skala von 1 bis 4 wird etwa die Zufriedenheit mit dem Gewerbesteuerhebesatz nur mit einer 3,03 bewertet. In ganz Ostbrandenburg sind die Firmen vergleichsweise zufriedener damit (2,8). Tatsächlich hat Frankfurt neben Angermünde mit 400 Prozent den höchsten Hebesatz überhaupt in Ostbrandenburg. Zu tun hat dies vor allem mit der hohen Verschuldung der Stadt und damit verbundenen Haushaltsauflagen des Landes.

"Bei den Gewerbesteuern sind wir leider absolute Spitze", sagt auch Yvonne Kehlenbrink. Seit 1994 ist sie mit ihrem Unternehmen – der BAS GmbH – in Frankfurt vertreten. Zusammen mit acht Mitarbeitern beliefert sie Firmen mit Berufsbekleidung und Sicherheitstechnik, bietet Schulungen im Bereich Arbeitsschutz an, sorgt für Sicherheit in Unternehmen zwischen Schwedt und Cottbus. Neben ihrem Beruf ist sie ehrenamtlich Stadtverordnete in der CDU-Fraktion und engagiert sich im IHK-Regionalausschuss. Sie findet, es wäre an der Zeit, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen – die Frankfurt durch die städtische Finanzkrise nach dem Aus für die Solarindustrie getragen haben – zu entlasten. Und damit auch den Wirtschaftsstandort zu stärken. "Natürlich kann ich verstehen, dass die Stadt Einnahmen erzielen muss. Doch wenn die Gewerbesteuern zu hoch sind, schwäche ich damit die lokale Wirtschaft. Unternehmen müssen dann an anderer Stelle sparen, zum Beispiel bei den Löhnen. Das macht es noch schwieriger, Mitarbeiter zu finden", erklärt sie. In der Standortumfrage zeigten sich gerade Firmen aus Frankfurt wenig zufrieden, was die Bewerberlage und damit das Finden von Fachkräften angeht.

Zu wichtigen, abgefragten Standortfaktoren gehören für die befragten Unternehmen auch die Bereiche Lebensqualität (Sicherheit, Innenstadtattraktivität, Verfügbarkeit von Wohnbauflächen) und Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation). "Wir haben seit drei Wochen Glasfaser anliegen und das Internet läuft jetzt ruckzuck. Andere Unternehmen, vor allem in der Innenstadt, haben da deutlich langsameres Netz. Auch die Mobilfunkabdeckung in Frankfurt ist nicht besonders gut", findet Yvonne Kehlenbrink.

Vor allem an einer Stelle sieht sie aber auch Nachsteuerungsbedarf beim Land und bei der IHK selbst: Fördermittel. "Mit dem Ausfüllen der vielen Formblätter werden die Unternehmen weitgehend allein gelassen. Die komplizierten Verfahren blockieren Investitionen, zum Beispiel in neue Maschinen. Gerade viele kleine Firmen sind damit überfordert, denn die wenigsten haben ja Jura studiert", sagt die Frankfurter Unternehmerin. Deshalb brauche es weniger Bürokratie und eine strukturierte Unterstützung für mehr Rechtssicherheit.

Die Auswertung der Standortumfrage mit Diskussion findet am kommenden Mittwoch auf der Burg Beeskow statt. Beginn ist um 15 Uhr. Eine Anmeldung bei der IHK wird erbeten unter: http://ihk-obb.de/wirtschaftkonkretlosff