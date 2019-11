Ulrich Thiessen

Oranienburg (MOZ) Brandenburgs Christdemokraten sehen das Bündnis mit SPD und Grünen kritisch – wollen aber trotzdem mehrheitlich für den Entwurf des Koalitionsvertrages stimmen.

Auf einer von zwei landesweiten Regionalkonferenzen in Oranienburg stieß das Papier am Mittwochabend auf Skepsis. Vor allem vom künftigen Innenminister Michael Stübgen wurde immer wieder gefordert, sich strikt für Recht und Ordnung einzusetzen. Auch der ehemalige stellvertretende Landrat von Oberhavel, Michael Ney, erklärte, in der Mitgliederbefragung für den Vertrag gestimmt zu haben.

Gleichzeitig betonte er, dass die CDU am 1. September das schlechteste Ergebnis aller Bundesländer und aller Zeiten eingefahren hat. Die Ursache sah er beim ehemaligen Landesvorsitzenden Ingo Senftleben. Der habe mit "den Kommunisten" und der AfD reden wollen aber nicht mit Dietmar Woidke. "Eine blödere Strategie kann ich mir nicht vorstellen", sagte er. Am Koalitionsvertrag bemängelte Ney die Formulierungen zum Asylrecht. Dort hätten sich die Grünen zu stark durchgesetzt.

Daniel Sauer aus Bernau forderte, dass innerhalb der kommenden Legislaturperiode in Städten wie Oranienburg und Bernau ein Zehnminutentakt der S-Bahn greifbar werden müsse, zumal die Partei das Verkehrsministerium führen wird.

Reiner Jurk aus Panketal formulierte, dass der Koalitionsvertrag schlecht sei, aber er hätte noch viel schlechter ausfallen können. Er forderte innerhalb der kommenden zwei Jahre bis zur Bundestagswahl die Chance zu nutzen, wieder an Profil zu gewinnen.

Den Verhandlern des Landesverbandes rund um den designierten Parteichef Stübgenwar besonders daran gelegen, zu vermitteln, wie schwer es gewesen sei, sich gegen die Grünen durchzusetzen. In einer Dreierkonstellation sich zusammenzuraufen sei schon etwas Besonderes, sagte Stübgen. Aber mit den Grünen sei das "besonders besonders". Fraktionschef Jan Redmann versprach, dass die künftigen Minister der Koalition so viel Beinfreiheit haben werden, dass die Parteien sich profilieren können, das gelte nicht zuletzt für den künftigen Innenminister.