Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Seit dem 17. Dezember 2000 hat der Energie-Cottbus-Bazillus den Eisenhüttenstädter Marcel Lange voll erwischt und nicht mehr losgelassen. "Damals bin ich als Neunjähriger mit meinem fußballverrückten Onkel, meinem Papa und einem Kumpel aus der Grundschule nach Cottbus zum Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen gefahren. Ich fand die Atmosphäre so toll, dass ich fortan mit meinem Papa die Heimspiele besuchte und auch regelmäßig zu Auswärtsspielen fuhr. Später war ich es mehr allein. Doch die gemeinsamen Autofahrten mit meinem Papa von Ratzdorf mit der Fanfahne haben mich geprägt als Kind und uns auch zusammengeschweißt."

Das Programm von seinem ersten Besuch im Cottbuser Stadion hat Marcel Lange immer noch, übrigens setzte sich Energie damals mit 3:1 durch. Wie überhaupt Lange die Jahre bis 2006 als die Goldenen für Cottbus bezeichnet, da die Lausitzer in der Bundesliga spielten. Unvergessen für ihn ist der Nichtabstieg im ersten Erstligajahr mit dem 1:0 bei 1860 München, Lange hatte das Spiel vor Ort erlebt.

Mittlerweile jedoch ist viel Wasser die Spree hinabgeflossen und hat die Lausitzer bis in die Viertklassigkeit gespült. Damit müssen sie wesentlich kleinere Brötchen backen. "Das Abstiegsspiel in Braunschweig war für mich ein Tiefschlag. Energie sollte damit nicht endgültig vom Profi-Fußball verschwinden." Daher schrieb der Maschinenbauingenieur bei ArcelorMittal über Facebook den Verein an und schlug unter anderem einen Spendenaufruf vor. "Daraufhin meldete er sich bei mir und versprach, darüber zu beraten. Heraus kam dann die Idee mit dem fiktiven Heimspiel. Wir stehen immer noch im regen Kontakt."

Fiktives Ticket für 19,66 Euro

Über die Homepage des FC Energie Cottbus kann für 19,66 Euro ein Ticket für ein fiktives Spiel am 31. Januar 2020 um 19.66 Uhr erworben werden. Die Zahlenkombination steht für das Gründungsjahr. Knapp 9000 Karten sind derzeit verkauft. Ab dem 9000. Ticket werden vier Originaltrikots mit den Unterschriften der Spieler aus dem Benefizspiel gegen Borussia Dortmund verlost. "Die Dortmunder sind durch die Aktion fiktives Heimspiel darauf aufmerksam geworden und von sich aus an den FC Energie herangetreten", weiß Lange. "Wenn es schon möglich ist, Bundesligisten aus dem Pott dafür zu begeistern, warum dann nicht auch die Leute aus der eigenen Region?", fragt sich der athletisch gebaute einstige Leichtathlet, Fußballer und jetzige Kraftsportler. Dabei spannt er den Bogen noch weiter. "Es ist auch eine Investition in die eigene Lebensqualität – denn sie liegt vor der eigenen Haustür. Es geht um das Überleben einer in einem großen Strukturwandel befindlichen Region, auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen."

Dabei nimmt Lange im Retro­shirt ("Ich mag es nicht so auffällig, aber das Vereinslogo sollte zu erkennen sein") eine Vorreiterrolle ein. "Ich habe sechs Karten erworben und dazu noch einige Freunde animiert, auch drei, vier Tickets zu erwerben. Als Fan hat man neben dem Kauf einer Dauerkarte und der Vereinsfahne nicht mehr viel Möglichkeiten zu helfen. Seit zwei Jahren bin ich auch Vereinsmitglied."