Thomas Materne

Möbiskruge Schon traditionell vergleichen sich die Alt-Herren-Fußballer des Möbiskruger SV mit gleichaltrigen Mannschaften prominenter Vereine aus dem Profifußball wie dem Hamburger SV und dem 1. FC Union Berlin.

Am Wochenende spielten sie mit Unterstützung einiger jüngerer Spieler des Möbiskruger SV und von Astoria Rießen gegen die Ü 40 des Zweitliga-Vereins Hannover 96. In einer sehr fairen Partie endete das Spiel 4:2 für Hannover. In der zweiten Halbzeit wurde ein bisschen umgestellt und der Möbiskruger SV kam besser ins Spiel.

Für den MSV liefen Volker Krüger, Dirk Kalisch, Kai Haushälter, Maik Scheufel, Mario Materne, Jan Bielek, Veit Mante, Olaf Thaleiser, Cris Eitner, Clemens Waldow, Lukas Schindler und Thomas Materne auf.