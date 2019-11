Erik Schwella

Müllrose (Hagen Bernard) Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV bleibt nach dem 1:3 (1:2) bei Eintracht Peitz Drittletzter in der Ost-Staffel. "Es ist bereits das vierte Spiel in dieser Saison, wo wir mit 1:0 führen und den Vorsprung nicht in die Pause bringen. Dieses Mal gerieten wir sogar noch in Rückstand. Wir machen aus einer Führung viel zu wenig. Dabei kann man dann defensiver spielen, der Gegner muss kommen und für den eigenen Angriff ergeben sich Räume. Nur vor einer Woche im Heimspiel gegen Bruchmühle hatte das geklappt", ärgert sich MSV-Trainer Dirk Herrgoß. In das Spiel fanden besser die Gäste. Nach einem Eckball erzielte Torjäger Paul Herrmann nach zehn Minuten das 1:0. Doch die Gäste versäumten es, gegen nun verunsicherte Gastgeber nachzulegen.

Peitzer setzen auf Konter

So kamen die Karpfenstädter nach einer knappen halben Stunde zurück in die Partie. Ein Diagonalball erreichte Robert Weise, der den freien Steffen Leupold zum 1:1 bediente. Die Gastgeber verteidigten weiter diszipliniert und setzten auf Konter. Nach einer Kombination über Alexander Roy, Niclas Straube und Christian Fischer stand Leupold völlig frei zum 2:1 fast mit dem Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang bemühten sich die Schlaubetaler, doch den Peitzern eröffneten sich Räume. So erhöhte Straube nach Zuspiel von Stephan Gross nach 71 Minuten zum 3:1.

Müllroser SV: Philipp Reschke – Philipp Schiller (77. Eric Sellin), Eric-Gordan Kirchhoff, Nils Unglaube, Elias Ponta – Nick Murach, Lukas Gräber, Christopher Krüger, René Franz, Felix Hackel (64. Peter-Felix Richter) – Paul Herrmann

Tore: 0:1 Herrmann (10.), 1:1, 2:1 Leupold (28., 45.+1), 3:1 Straube (71.) – SR: Steve Hübschmann – Gelb/Rot: Brandt (89./Peitz), Gräber (75./Müllrose) – Zuschauer: 62