Roland Becker

Velten (MOZ) Ivonne Pelz, im Veltener Rathaus für das Stadtmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wird die Stadtverwaltung nach viereinhalb Jahren verlassen. Das bestätigte sie gegenüber dieser Zeitung. Sie wird ihren Job zum Jahresende aufgeben und am 2..Januar im Landkreis ihre neue Tätigkeit aufnehmen. "Ich hinterlasse ein gut bestelltes und geordnetes Feld", schätzt Pelz ihre seit Juli 2015 in Velten geleistete Arbeit ein. Künftig werde sie in der Pressestelle des Landkreises arbeiten und dort unter anderem für die Reden von Landrat Ludger Weskamp (SPD) zuständig sein. Ihr Wechsel habe rein private Gründe und basiere auf keinerlei dienstlichen Differenzen. Während der viereinhalb Jahr galt das Verhältnis zwischen Bürgermeister Ines Hübner (SPD) und ihrer Pressesprecherin gemeinhin als sehr gut.

Unter anderem auf Veltens Internetseite, aber auch auf bundesweiten Portalen, wird nun nach personellem Ersatz gesucht. Die Ausschreibung der Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Stadtmarketing für die 12 000-Einwohner-Stadt hat es in sich. Neben einer mehrjährigen Erfahrung in der redaktionellen Pressearbeit werden ein Abschluss im gehobenen Verwaltungsdienst oder ein Studium erwartet. Interessenten müssen sich im Marketing-, im Kommunalbereich und im Projektmanagement bereits über mehrere Jahre bewiesen haben. Die Ausschreibungsfrist endet am 29. November. Der Dienstantritt, so wünscht es sich die Bürgermeisterin, soll sobald wie möglich erfolgen.